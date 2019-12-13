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Gilaburunun faydaları neler böbrek taşını düşürüyor!

Gilaburu meyvesinin ne olduğunu duymuş muydunuz? Böbrek taşını düşüren bu mucizevi meyvenini bilinmeyen faydalarına çok şaşıracaksınız!

Gilaburunun faydaları neler böbrek taşını düşürüyor!
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Gilaburunun ne olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz? Oldukça acı bir tadı olan bu meyve suyu çıkarılarak tüketilmekte ve arpa ile mayalanmaktadır. Kırmızı renkte ve nohut büyüklüğünde olan gilaburu Kayseri'de oldukça sık tüketilen bir meyvedir. Özellikle böbrek hastalıklarına iyi geldiği bilinen Gilaburu meyvesinin bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. Peki gilaburunun faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte bu mucizevi meyveye dair tüm merak edilenler! 

Antioksidan özelliği bulunuyor 

Gilaburunun antioksidan  özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği ile ciltteki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. 

Adet düzensizliğine iyi geliyor

Kadın hastalıklarından en sık yaşanan olan adet düzensizliği ve adet sancılarına iyi geldiği bilinmektedir. 

Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur

Gilaburu meyvesi kemiklerin güçlenmesine yardımcı olan bir meyvedir. Bunun yanı sıra vücut hareketlerinin daha sağlıklı olmasını sağlar. 

Vücudu toksinlerden arındırıyor

Halk arasında Frenk üzümü olarak adlandılan bu mucizevi meyve  içerisinde bol miktarda C vitamini barındıran bir meyvedir. Bu özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırmaktadır. 

Böbreklerde oluşan taş oluşumunu engelliyor 

Böbrekler için oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Özellikle böbreklerin içerisinde yer alan besin atıkları ve kristalleri idrar yolu ile atmaktadır. Böbreklerde oluşan taş oluşumunu da engellemektedir. 

 

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