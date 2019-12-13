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Kestaneli hindi büryan nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Kestaneli hindi büryan lezzetiyle sizi etkisi altına alacak. Tadını unutamayacağınız enfes lezzet! İşte kestaneli hindi büryanın yapılışı!

Kestaneli hindi büryan nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Damaklarınızı şenlendirecek bir tarifle karşınızdayız. Yapımı çok basit leziz mi leziz bu tarifi yemeye doyamayacaksınız. Kestaneli hindi büryan enfes tadıyla sizi mest edecek! İşte kestaneli hindi büryan tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı!

Malzeme listesi

Haşlama için:

750 gr hindi boynu
1 adet soğan
1 defne yaprağı
1 dilim limon

Pilav için:

2 su bardağı pirinç
3 su bardağı et suyu
1 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvıyağ
Tuz

Nasıl yapılır?

Hindi boynunu yıkayın ve üzerini 3 parmak geçecek kadar su ilave edin. 1 adet soyulmuş soğan, defne yaprağı ve limon dilimini ilave ederek 1 saat kadar haşlayın. Haşlanan etlere çatal batırın eğer rahatlıkla batıyorsa olmuş demektir. Haşlanan etleri didikleyip bir kaba alın, hafifçe tuzlayın. Et suyunu sıcak kalması için kısık ateşte bırakın. Pilav için pirinçleri 15 dakika kadar ılık tuzlu suda bekletin. Süzüp tekrar sudan geçirin ve süzülmeye bırakın. Fırını 200 dereceye ayarlayın. Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvıyağ tereyağ karışımı ile birlikte 2 dakika kadar soteleyin. Pirinçleri ekleyip beyazlaşıncaya kadar kavurun. Kavrulan pirinçleri fırın kabına alın. Üzerine 3 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Didiklediğiniz etleri pirinçlerin üzerine yayın. Pilav suyunu çekene kadar fırınlayın. Sıcak servis yapın.

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