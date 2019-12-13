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Ebru Polat'ın son hali inanılmaz saçlarını sarıya boyattı!

Şarkıcı Ebru Polat imaj değişikliğine giderek koyu renk saçlarını sarıya boyadı. Polat, "Sarışın olmak hayalimdi" diyerek herkesi şaşırttı.

Ebru Polat'ın son hali inanılmaz saçlarını sarıya boyattı!
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, saçlarını sarı yaptı. Polat'ın yeni imajı bazı takipçileri tarafından çok beğenilirken bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. 

''Bir türlü cesaret edemiyordum''

Yaptığı açıklamalarla adından sürekli söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, imaj değişikliğine giderek uzun süredir koyu renk olan saçlarını radikal bir kararla sarıya boyattı. Polat değişiminin sırrını şöyle anlattı: "Sarışın olmayı çok istiyor, hayal ediyor, ama buna bir türlü cesaret edemiyordum. Amerika'da geliştirilen bir sistemi keşfettim. Meğer birçok ünlü haberdarmış. Protez peruğu denedim, hiç fena durmuyor. Bir süre böyle takılacağım" dedi.

Ebru Polat Kimdir?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Doğum adı Filiz Sarıkaya’ydı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamlayan Polat, bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için psikoloji bölümünde master yapacağı sırada hayatını tamamen değiştirecek bir karar alarak okulunu ve işini ardında bırakarak yönünü müziğe çevirdi. Kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk albümü olan Çetin Ceviz’i piyasaya çıkartan Polat, albümüyle beraber müziği kadar güzel fiziği ile de dikkatleri üzerine topladı.

 

 

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