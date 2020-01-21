search menu
search
close

Ev yoğurdunun faydaları neler gripten koruyor!

Bilim insanlarına göre doğal ev yoğurdu bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, vücudumuzu gripten koruyor. İşte ev yoğurdunun daha önce duymadığınız faydaları!

Ev yoğurdunun faydaları neler gripten koruyor!
-A A+

Ev yoğurdu doğal ve evde mayalanmış bir yoğurt olduğu için insan vücuduna birçok faydası olan bir besin. Bunu bilim insanlarının son yaptığı araştırmalar da kanıtlıyor. Yapılan araştırmalara göre ev yoğurdu bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak gribal enfeksiyonlardan vücudu koruyor. Gribe yakalanma riskini azaltıyor. Ev yoğurdunun faydaları bunlarla sınırlı değil. İşte ev yoğurdunun daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Kolesterolü düzenliyor

Ev yoğurdu kaymaksız olark tüketildiğinde kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda fazla yağın vücuttan atılmasını da sağlıyor.

Kabızlığa birebir

Öncelikli olarak evde yapılan yoğurtlar katkı maddesi bulundurmadığından hazır yoğurtlara göre daha yüksek oranda probiyotik içerir. Bu bakteriler bağırsak dostudur, besin emilimi yapısı korunarak kabızlık, ishal ve hazımsızlık gibi sorunlar ortadan kalkar.

Yüksek tansiyon riskini azaltır

Düzenli yoğurt yemek yüksek tansiyon riskini azaltıyor. Düzenli olarak ev yoğurdu tüketen bireylerde tansiyon sıkıntısının gözlemlenmediği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Bağışıklığı güçlendirip gribal enfeksiyonlardan koruyor

Enfeksiyonlara karşı mücadelede yoğurt önemli bir besindir. Bağışıklık sistemini destekleyen, hastalıklarla savaşan T hücrelerinin varlığını yoğurt içerisindeki faydalı bakterilerle arttırır.

Hızla kilo vermeyi sağlıyor

Yoğurt içerdiği kalsiyum sayesinde özellikle karın bölgesinde oluşan yağlanmanın azaltılmasında etkili oluyor. Yapılan çalışmalar diyetlerinde yoğurt tüketenlerin, tüketmeyenlere oranla kilo kaybının daha fazla olduğunu gösteriyor.

Kas gelişimini destekliyor

Yoğurt içerdiği protein sayesinde özellikle egzersiz sonrası yıpranan kasların onarılmasında görev alıyor. Protein dokuların gelişmesi ve onarılmasını sağlayan temel besin öğesidir. Doğru protein kaynakları tüketerek de kas gelişimi ve yıpranan kasların onarımını sağlamak mümkün. Bu protein kaynaklarının başlıcalarını biri de süt ve süt ürünleri oluşturuyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu alışkanlıklar zihin sağlığını koruyor! Bu alışkanlıklar zihin sağlığını koruyor!
Psikoloji
5 malzemeli mozaik pasta tarifi! 5 malzemeli mozaik pasta tarifi!
Tatlı
En Güncel Galeriler
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Önceki Haberler
İzzet Yıldızhan Akalın'a ateş püskürdü: Haindir
İzzet Yıldızhan Akalın'a ateş püskürdü: Haindir
Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü!
Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü!
En acı gününde büyük vefasızlık! Kimse yoktu yanında!
En acı gününde büyük vefasızlık! Kimse yoktu yanında!
Kahve maskesi ile cildinizi canlandırmaya ne dersiniz?
Kahve maskesi ile cildinizi canlandırmaya ne dersiniz?
Soğuk havaya aldırmadı! Son paylaşımı olay oldu!
Soğuk havaya aldırmadı! Son paylaşımı olay oldu!
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir
Hadise'den olay paylaşım! Beğeni butonunu çökertti!
Hadise'den olay paylaşım! Beğeni butonunu çökertti!
Kahvaltıda pratik lezzet yumurta pizza!
Kahvaltıda pratik lezzet yumurta pizza!
Yorumlar