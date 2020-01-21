Ev yoğurdunun faydaları neler gripten koruyor!

Ev yoğurdu doğal ve evde mayalanmış bir yoğurt olduğu için insan vücuduna birçok faydası olan bir besin. Bunu bilim insanlarının son yaptığı araştırmalar da kanıtlıyor. Yapılan araştırmalara göre ev yoğurdu bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak gribal enfeksiyonlardan vücudu koruyor. Gribe yakalanma riskini azaltıyor. Ev yoğurdunun faydaları bunlarla sınırlı değil. İşte ev yoğurdunun daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Kolesterolü düzenliyor

Ev yoğurdu kaymaksız olark tüketildiğinde kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda fazla yağın vücuttan atılmasını da sağlıyor.

Kabızlığa birebir

Öncelikli olarak evde yapılan yoğurtlar katkı maddesi bulundurmadığından hazır yoğurtlara göre daha yüksek oranda probiyotik içerir. Bu bakteriler bağırsak dostudur, besin emilimi yapısı korunarak kabızlık, ishal ve hazımsızlık gibi sorunlar ortadan kalkar.

Yüksek tansiyon riskini azaltır

Düzenli yoğurt yemek yüksek tansiyon riskini azaltıyor. Düzenli olarak ev yoğurdu tüketen bireylerde tansiyon sıkıntısının gözlemlenmediği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Bağışıklığı güçlendirip gribal enfeksiyonlardan koruyor

Enfeksiyonlara karşı mücadelede yoğurt önemli bir besindir. Bağışıklık sistemini destekleyen, hastalıklarla savaşan T hücrelerinin varlığını yoğurt içerisindeki faydalı bakterilerle arttırır.

Hızla kilo vermeyi sağlıyor

Yoğurt içerdiği kalsiyum sayesinde özellikle karın bölgesinde oluşan yağlanmanın azaltılmasında etkili oluyor. Yapılan çalışmalar diyetlerinde yoğurt tüketenlerin, tüketmeyenlere oranla kilo kaybının daha fazla olduğunu gösteriyor.

Kas gelişimini destekliyor

Yoğurt içerdiği protein sayesinde özellikle egzersiz sonrası yıpranan kasların onarılmasında görev alıyor. Protein dokuların gelişmesi ve onarılmasını sağlayan temel besin öğesidir. Doğru protein kaynakları tüketerek de kas gelişimi ve yıpranan kasların onarımını sağlamak mümkün. Bu protein kaynaklarının başlıcalarını biri de süt ve süt ürünleri oluşturuyor.