Genç gösteren yiyecekler neler avokado önemli bir kaynak!

Olduğundan genç görünen bir cildin sırrı herkes tarafından merak ediliyor. Bazı besinlerde yer alan A ve C vitamini, cildin yaşlanmasını engelliyor. Elmaelma.com olarak düzenli tüketildiğinde en az 10 yaş daha genç görünmenizi sağlayacak besinleri biraraya getirdik. İşte gençlik sırrını içinde bulunduran yiyecekler!

Havuç

Vücuttaki A vitamini üretimini destekleyen beta-karoten ile dolu olan havuç, göz sağlığına iyi gelir. Beta-karoten retinanın ve gözün diğer kısımlarının sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca cildi, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı koruyarak erken yaşlanmayı engeller. Havuçtan daha fazla faydalanmak istiyorsanız sakın pişirmeyin. Çünkü havucu pişirmek, sahip olduğu vitamin ve mineralleri önemli ölçüde etkisiz hale getiriyor.

Avokado

Avokadonun içerisindeki değerli yağlarla cildin genç kalmasını sağlıyor. Günde 1 avokado yemek kolesterolü düşürüyor ve cildin yenilenme sürecini destekliyor. Folik asit bakımından da zengin olan avokado aynı zamanda iyi bir C vitamini, potasyum ve antioksidan kaynağıdır.

Kırmızı meyveler

Çilek, böğürtlen, yaban mersini, üzüm gibi kırmızı meyveler bazı hücre hasarlarını önleyen, eklemlerdeki şişlikleri ve ağrıyı azaltabilen antioksidan özellikler içeriyor. Özellikle yaban mersini Alzheimer ve demans ile savaşta, idrar yolu hastalıklarında çok etkilidir.

Domates

Domates sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlığınız için de harika bir besindir. Yüksek miktarda A vitamini, C vitamini ve folik asit içerir. Domatese kırmızı rengini veren likopen, kırmızı şarapta bulunan resveratrolden 14 kat daha büyük bir antioksidandır. Cildi UV ışınlarına karşı korur, ayrıca kalp-damar ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu arada size ufak bir tavsiye: Domatesler pişirilip biraz zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde likopenin emilmesi daha da kolaylaşır.

Narenciye

Portakal, limon, greyfurt... Narenciye grubu, en önemli C vitamini ve folik asit kaynağıdır. Kandaki kolesterol ve ürik asit seviyelerini azaltmaya yardımcı olurlar. Düzenli olarak tüketildiğinde dolaşım problemlerini, kalp rahatsızlıklarını ve eklemlerde korkunç ağrıya neden olan gut gibi hastalıkları önlemenize yardımcı olurlar. Aç karnına limon suyu içmek, bağırsaklarınızı temizler ve vücudu toksinlerden arındırır. Böylelikle vücudunuz besinlerindeki vitamin ve minarelleri daha iyi sindireceğinden kendinizi oldukça sağlıklı hissetmeniz muhtemel.

Sarımsak

Sarımsak, sadece vampirleri caydırmak için güçlü bir silah değildir, doğru kullanıldığında birçok enfeksiyon ile de mücadele eder! Sarımsağın ağızda yarattığı kokunun sizi rahatsız ettiğini biliyoruz ancak sahip olduğu inanılmaz faydaları es geçmek de olmaz. Mantar ve bakteri öldürücü özellikleri, yaşlanma karşıtı süper yiyecekler içerisinde sarımsağı en iyi doğal antibiyotikler sınıfına sokuyor. Sarımsak ayrıca kolesterolü dengeler, kan dolaşımını ve hipertansiyonu düzenler ve bazı kanser risklerini azaltmaya da yardımcı olur.

Bitter çikolata

Bitter çikolatanın cildinizin UV hasarından korunmasından serbest radikallerle savaşmaya kadar pek çok faydası vardır. Ancak şunu söylemekte de fayda var: Eğer bu faydalardan yararlanmak istiyorsanız en az yüzde 75 kakaolu olan çikolataları tercih edin.

Zeytinyağı

Zeytinyağı sadece sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası değil, aynı zamanda cilt bakım rutininizde de olması gereken bir besindir. Cildinizi nemlendiren, canlandıran, yaşlanmasını önleyen önemli alfa-linolenik asit kaynaklarından biridir. Eğer geceleri yatmadan hemen önce göz altlarınıza birkaç damla zeytinyağı sürerseniz nemlendirme sağlayarak ince çizgilerin görünümünü azaltabilirsiniz.

Yağlı balıklar

Somon, ton balığı, hamsi ve kalkan balığı gibi yağlı balıklar, hücre yenilenmesine yardımcı olan, kötü kolesterolü düşüren harika bir omega-3 kaynağıdır. Ayrıca yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan oksidatif hasarı tersine çevirip önledikleri için de cilt sağlığı için önemlidirler.

Zencefil

Genellikle toz halinde bulunan bu bitki giderek daha popüler hale geliyor. Kanser önleyici, sindirimi kolaylaştırıcı ve iltihap önleyici özelliklerinden yemeklerinize katarak yararlanabilirsiniz. Zerdeçal aynı zamanda yaşlanma sürecini yavaşlatır, size enerji verir ve stresli zamanlarınızda sinirlerinizi yatıştırır.