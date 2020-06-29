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Işkın otunun faydaları neler tam bir kanser savaşçısı!

C vitamininden zengin olan ışkın otu, kanserle mücadelede bulunmaz bir besin. Elmaelma.com olarak ışkının merak edilen faydalarını biraraya getirdik...

Işkın otunun faydaları neler tam bir kanser savaşçısı!
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Halk arasında uçkun, ışgın, yayla muzu gibi isimlerle anılan ışkın otu, sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. A, B1, B2, E ve K vitaminlerini içeren ışkın otu, özellikle kanserle mücadelede yaygın olarak kullanılmaktadır. Işkının faydaları bununla da sınırlı değil. İçeriğindeki çeşitli kimyasal maddeler barındırıyor ve bunlar birçok ciddi hastalığın tedavisinde kullanılıyor. İşte ışkın otunun bilinmeyen yararları...

Sindirimi kolaylaştırıyor

Işkın, mide ve bağırsaklarda meydana gelen gazların giderilmesini sağlar ve sindirimi rahatlatır. Bunun yanı sıra mide duvarını koruyarak yara oluşmasını önler. Mide asidini dengeleyerek yemek borusu kanserine yakalanma olasılığı azaltır.

Kanser savaşçısı

Hücrelerin yenilenmesini sağlayan ışkın otu, özellikle lösemi ve kanser ile mücadelede kullanılan bir bitkidir.

Hastalıkları gideriyor

Mucizevi ışkın otu grip, böbrek rahatsızlığı, yorgunluk, uykusuzluk, ateşli hastalıklar, stres gibi rahatsızlıklarda iyileşmeye yardımcı olur.

Astım ve nefes darlığına iyi gelir

Işkın otu, kaynatılıp suyu içildiğinde astım ve nefes darlığının yanı sıra bir türlü geçmeyen öksürüğe de iyi gelir.

 

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