Kekreyemiş meyvesinin faydaları neler karaciğer yağlanmasını önler!

Ülkemizde tüketimi yaygın olmasa da kekreyemiş meyvesi Avrupa ülkelerinde sevilen bir meyvedir. Yabanmersini ile aynı aileden gelen bu meyve sağlık açısından birçok faydaya sahip. Bilimsel araştırmalarla zayıflamaya yardımcı olduğu kanıtlanan kekreyemiş, diyabeti önlüyor, karaciğer yağlanmasını engelliyor. İşte kekreyemiş meyvesinin daha önce hiç duymadığınız yararları!

Diyabet riskini azaltıyor

Araştırmalarda, kekreyemiş tüketen grupta vücutta kas kitlesindeki artışı olduğu ortaya çıktı. Bu da kekreyemiş meyvesinin insülin direncini de düşürerek insanların tip 2 diyabete yakalanma olasılığını düşürdüğünü kanıtladı.

Karaciğer yağlanmasını önlüyor

Kekreyemiş meyvesinin araştırılan diğer bitkilere göre karaciğer yağ oranını azaltması ve içeriğindeki flovonidlerden dolayı kan dolaşımını etkileyip hücrelere daha fazla oksijen gitmesine ve orada daha fazla yağ dokusunun yok edilmesini sağlıyor. Ayrıca insülin direncini de düşürerek insanların tip 2 diyabete yakalanma olasılığını düşürmektedir.

Kalp hastaları dikkatli tüketmeli

Tüm doğal beslenme desteklerinde olduğu gibi kekreyemişin de böbrek ve kalp hastaları tarafından aşırı tüketiminden kaçınılması ve takip eden hekimlerine danışmaları yerinde olacaktır.