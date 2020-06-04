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Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem beni eve almıyor!

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın virüs nedeniyle kendisini eve almadığını söyleyerek isyan etti.

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem beni eve almıyor!
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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar önceki gün Armutlu'da objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü muhabbet eden Aslışah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan ile evli olan ablası  Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın virüs nedeniyle kendisini eve almadığını söyleyerek isyan etti. 

''Beni eve kabul etmiyolar'' 

Kovid-19 salgını nedeniyle dükkanını Temmuz ayında açacağını söyleyen Alkoçlar, "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" dedi. Ablası Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan'ın pandemi süresince evlerinden çıkmadıklarını söyleyen Aslışah Alkoçlar, ablasının kendisini evine kabul etmediğini söyledi. Alkoçlar, "Çok özledim ablamı onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar. Motosiklet sürüyorum ormanda diye sürekli test yaptırıyorum ama hayır gelemezsin eve diyor. Çok özledim onları" dedi.

Kaynak: Snob magazin 

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