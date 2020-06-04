Ümit Karan kimdir Saba Tümer'le canlı yayını sosyal medyaya damga vurdu!

Koronovirüs nedeniyle kendisini karantina altına alan ünlü isimlerden bir tanesi de ünlü sunucu Saba Tümer. Tümer, evde kaldığı bu sürede Instagram'dan canlı yayın yaparak ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Ünlü sunucu son olarak uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ümit Karan'ı konuk aldı. Tümer'in Karan'a "Soyunma odasında donla mı duş alıyorsunuz" sorusunu yöneltmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

''Donla duş alıyoruz''

Saba Tümer, Instagram canlı yayınında, Ümit Karan'a "Soyunma odasında donla mı duş alıyorsunuz" sorusunu yöneltti.43 yaşındaki eski futbolcu, dikkat çeken soruya, "Yabancılar rahat. Biz donla duş alıyoruz" yanıtını verdi. Yayın sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tümer, "Yine çok eğlendik. Seviyorum seni Ümit Karan" mesajını yayınladı.

Peki Ümit Karan kimdir?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976‘da Berlin, Almanya‘da doğdu. 18 yaşına kadar Berlin'de yaşayan Ümit Karan Türkiye'den bir kulübe transfer olunca anavatanına döndü. Ümit Karan Berlin doğumlu olsa da aslen Adanalı'dır. Nüfus kütüğünde Ümit Karan ve ailesi Adana Akkapı Mahallesine kayıtlı görünüyor. Ümit Karan'ın büyük aşkının yani eşinin ismi Zeynep Karan. Mükemmel bir anne ve ilgili bir eş olan Zeynep Karan, eşi Ümit Karan ve oğlunu öncelikli hale getirmiş. Ümit Karan ile karısı Zeynep Karan'ın şimdilik bir çocukları var. Oğullarının ismi Ümit Can Karan. Zeynep Karan'ın asıl mesleği reklamcılık.