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Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşandı

Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan tek celsede boşandı.

Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşandı
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Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan tek celsede boşandı. Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Benan Yazıcıoğlu'nun evliliği resmen bitti. 

''Evet boşandık, bu konuyla ilgili  konuşmak istemiyorum''

15 yıllık evliliği sona eren Benan Mahmutyazıcıoğlu Hürriyet'e yaptığı açıklamada, " Evet boşandık. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi. Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu? 

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

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