Arto, Şeyma Subaşı'nı eleştiren Demet Akalın'a ateş püskürdü kafayı yedin!

Ünlü şarkıcı Arto Dalga, dün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Sivri dili ile tanınan şarkıcı bu sefer de Demet Akalın'a verdi veriştirdi. Geçtiğimiz aylarda sık sık Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a ''iyice kafayı yedin'' diyerek sert çıktı.

''Demet iyice kafayı yedi''

Geçtiğimiz aylarda sık sık Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a tepki göstermesiyle ilgili konuşan Arto şunları söyledi: "Demet Akalın iyice kafayı yedi. Neden kafayı yedi? Senin 10 milyon takipçin var. Gırgır yapıyoruz, ama 10 milyon takipçi büyük rakam. Şeyma'yı o yüzden savundum. Onunla küs olduğum halde, mahkemelik olduğum halde savundum. Sen Demet Akalın'sın. Biz seni sevelim veya sevmeyelim. Benim 30 yıllık arkadaşım. Sen yerini bilmek zorundasın. Sen güçlü bir kadınsın. Biz seni sevmiyoruz, o ayrı."

''Gülben Ergen'i seviyorum''

Arto Dalga, programın sunucularından Seren Serengil'in küs olduğu Gülben Ergen için de "Ben Gülben Ergen'i seviyorum, kimse kusura bakmayın. Barışırsanız da siz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay İtalyan mutfağının yemeklerini çok beğendiğini söylemişti. Demet Akalın ise Subaşı'nın bu sözlerine "Ağzının tadını bilsen burnunun b.kunu yerdin" yorumunu yapmıştı. Arto ise Akalın'ın bu çıkışını sürekli giydiği marka kıyafetler üzerinden şu sözlerle eleştirmişti: "Donuna kadar İtalyansın ama Şeyma'yı milliyetçilik üzerinden linç ettiriyorsun. Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin. Biz o pahalı İtalyan markaları senin sayende öğrendik, Şeyma'dan değil!"