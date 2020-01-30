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Kuru dutun faydaları neler vücutta kan yapıyor!

Kurutulduğunda faydaları katlanan meyveler sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Kuru dut da düzenli tüketildiğinde kan yapıcı etki gösteriyor.

Kuru dutun faydaları neler vücutta kan yapıyor!
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Kuru meyveler sağlık açısından mutlaka tüketmemiz gereken besinlerden oluşuyor. Meyvelerin kurutulmuş hali vitamin ve mineral açısından zenginleştirerek, onları daha da yararlı hale getiriyor. Kuru dut da vücuda oldukça faydalı bir besin. Anemi yani kansızlık sorunları çekenler için şifa kaynağı olan kuru dut vücutta kan yapımını destekliyor. İşte kuru dutun daha önce duymadığınız yararları!

İdrar söktürücü etki

Aç karnına bir avuç tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunması dolayısıyla idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Bağırsak kurtları temizler

Hazımsızlığa iyi gelen kuru dut her gün düzenli olarak tüketildiğinde bağırsaklardaki kurtların düşmesine yardımcı olur.

Kan yapıcı

İçerdiği zengin demir mineralleri sayesinde vücutta kan yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kansızlık tedavisinde kuru dutun önemli bir yeri vardır.

Karaciğeri güçlendirir

Kuru dutun bir diğer yararı da karaciğere iyi gelmesidir. Karaciğeri güçlendiren kuru dut, karaciğerden kaynaklanan hastalıkların engellenmesini sağlar.

Kalp hastalılarından korur

Damar açıcı ve temizleyici etkisi olduğundan kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Bağışıklığı güçlendirir

İçerisinde yer alan yüksek C vitamini sayesinde bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kış mevsiminde 1 avuç tüketilen kuru dut bağışıklığı güçlendirerek kışın hastalıklardan korunmamızı sağlar.

Saça ve cilde faydalı

Saçı ve cildi temizler ve Kuru dut kaynatılarak suyu ile yıkanıldığında saçı ve cildi temizler, besler ve canlandırır.

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