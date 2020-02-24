Lavanta yağının faydaları neler böbrek taşını engelliyor!

Temizlik ürünlerine verdiği güzel kokuyla bildiğimiz lavanta, vücuda birçok fayda sağlıyor. Faydaları saymakla bitmeyen lavanta yağı, eklem ağrılarını dindiriyor, cilt sorunlarını gideriyor; hipertansiyonu düşürüyor ve böbreklerde taş oluşumunun önüne geçiyor. Ancak lavanta yağının yararları bunlarla sınırlı değil. İşte lavanta yağının daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Ağrıları dindirir

Lavanta yağı kasları, eklem ağrılarını, burkulmaları ve sırt ağrısını hafifleten yapıya sahiptir. Ağrı duyguğunuz bölgeye lavanta yağını sürerek ağrılarınızı dindirebilirsiniz. Lavanta yağı ayrıca böcek sokması sonrasında ağrının azalmasına yardımcı olabilir. Etkilenen alan üzerinde hafifçe masaj yapın ve etkisini görün.

Solunum yollarını iyileştirir

Lavanta yağı, soğuk algınlığı ve grip, boğaz enfeksiyonları, öksürük, astım, boğmaca, sinüs tıkanıklığı, bronşit, bademcik iltihabı ve larenjit gibi solunum problemleriyle mücadeleye yardımcı olabilir. Boynunuza, göğsünüze veya sırtınıza uygulanabilir. Buhar inhalasyonu yoluyla veya bir vapourizör yoluyla solunabilir.

Stres ve anksiyeteyi hafifletiyor

Lavanta yağı, sinirler ve anksiyete sorunları için mükemmel bir sakinleştirici bir kokuya sahiptir. Bu nedenle, migren, baş ağrısı, depresyon, sinir gerginliği ve duygusal stres tedavisinde de yardımcı olabilir. Canlandırıcı aroması, zihinsel aktiviteyi arttırırken, sinirsel yorgunluğu ve huzursuzluğu ortadan kaldırır. Otonom sinir sistemi üzerinde iyi araştırılmış bir etkiye sahiptir.

Böbrek taşını engeller

Lavanta yağı iyi bir antioksidan kaynağı oluşuyla vücutta bulunan zararlı hücreleri idrar yoluyla atılmasını sağlar. Aynı zamanda böbreklerde taş oluşumunu engeller.

Cilt sorunlarına çözüm

Akne, egzama ve kırışıklıklar gibi cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir. Aynı zamanda yaraların, kesiklerin ve yanıkların iyileştirilmesinde yardımcı olur.

Hipertansiyonu düşürüyor

Yüksek kan basıncı seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur ve hipertansiyonu azaltmak için kullanılabilir.

Sağlıklı saçlar

Saç ve saç derisini besleyen lavanta aynı zamanda saç derisinin dezenfekte olmasını sağlayarak bit ve sirkelerden arındırılmasına yardımcı olur. Lavanta, saç dökülmesini tedavi etmek için muhtemelen etkilidir, sadece yedi aylık tedaviden sonra saç büyümesini yüzde 44'e kadar artırdığı yapılan bir çalışmada kanıtlanmış.

Sindirime yardımcı

Lavanta yağı, bağırsağın hareketliliğini artırarak mide ağrısının, hazımsızlık, kolik, kusma ve ishalin tedavi edilmesine yardımcı olabilecek safra ve mide sularının üretimini uyarır.

Uyku ve uykusuzluk için lavanta

Lavanta yağı, sakinleştiri özelliği nedeniyle uyku süresi, uykuya dalma ve uykusuzluk gibi sorunları azaltarak genel uyku kalitesini % 60 oranında artırır.