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Pancarlı humus nasıl yapılır enfes bir tat!

Yemeye doyum olmayan tatlardan humusu pancarlı versiyonuyla denemiş miydiniz? Lezzetine bayılacağınız pancarlı humus tarifi içeriğimizde!

Pancarlı humus nasıl yapılır enfes bir tat!
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Rengiyle, görselliğiyle bayılacağınız bir humus tarifini elmaelma.com okurlarıyla paylaşıyoruz. Pancarın güzeller güzeli rengi, nohutun, tahinin, kimyonun tadına pek yakıştı doğrusu. Peki pancarlı humus nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte enfes pancarlı humus tarifi...

Malzemeler:

Pancarları Pişirmek İçin:

4 adet pancar( küçük boy)
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 diş sarımsak
12 dal taze kekik
2 çay kaşığı tuz

Humusu Hazırlamak İçin:

2,5 - 3 su bardağı haşlanmış nohut
1/2 çay bardağı tahin
2 adet limonun suyu
3 diş sarımsak(ezilmiş)
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Pancarları kabuklarıyla beraber sarımsak, taze kekik, zeytinyağı ve bir tutam tuz ile birlikte alüminyum folyoya sarın ve 175 derece fırında yumuşayana kadar pişirin. Kürdan ile kontrol ederek yumuşama derecesini anlayabilirsiniz. Haşlanan pancarın kabuklarını havlu  kağıt yardımıyla soyun. Pancarları doğrayın ve nohut, tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon, tuz ve zeytinyağıyla birlikte pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderda çekin. Taze kekik ve zeytinyağı eşliğinde servis edin. İşte bu kadar, afiyetler olsun.

 

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