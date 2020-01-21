Muskat neye iyi gelir ağızdaki kötü kokuları gideriyor!

Hindistan'ın en değerli baharatlarından olan muskat tam bir şifa deposu. Muskat içerisindeki vitamin ve minerallerle sağlığa müthiş yararı olan bir besin. Özellikle antioksidandan zengin yapısı sayesinde muskat, vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlıyor, doğal ağrı kesici görevi görüyor ve ağız kokusunu gideriyor. İşte muskatın mucizevi faydaları!

Karaciğer ve böbrekleri temizler

Kirlilik, stres, tütün, ilaç ve diğer dış maddeler organlarda toksinlerin birikmesine neden olur. Bu zehirlerin vücutta birikmesi ise böbrek ve karaciğeri önemli derecede etkiliyor. Muskat toksinleri vücuttan arındırarak bu iki organı da temizliyor. Aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu da engelliyor. Muskat toksinleri arındırdığı için bu iki organın işlevini yerine getirebilmesinde oldukça önemli faydalar sağlıyor.

Uykusuzluk sorununu gideriyor

Muskat içerisindeki faydalı maddelerle hafif rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle ılık süt ile bir araya geldiğinde oldukça sakinleştirici bir etki vererek geceleri daha rahat uyumanızı sağlar. Eğer uyku probleminiz varsa, yatmadan önce ılık bir sütün içine katılan muskat uykusuzluğunuzu giderebilir.

Ağız kokusuna kesin çözüm

Muskatta çok fazla antibakteriyel özellik bulunur. Bu sebeple muskat ağız kokusu ve kötü nefesi tedavi etmede birebir çözüm sağlıyor. Kötü nefesin nedenlerinden biri ağızda biriken bakterilerdir. Muskat, ağzı bu bakterilerden temizleyerek ağız kokusunu gideriyor. Ayrıca muskat, diş ve diş eti hastalıklarını da tedavi edebiliyor.

Doğal ağrı kesici

Bu minik şifa deposu mentol benzeri bir bileşene sahip olduğundan doğal ağrı kesiciler arasında yer alır. Hastalık ya da yaralanmalara karşı kullanılan bir besindir. Rahatlamaya son derecede yardımcı olabilecek bir etkiye sahiptir. Mide ve karın ağrılarının da önüne geçer.

Sindirim sistemini destekler

Muskat içerisinde bol miktarda lif barındırdığından sindirim sistemine doğal yoldan destek verir. Bu sebeple kabızlık gibi bağırsak sorunlarını en aza indirerek rahatlatıcı etki verir. Sindirim sistemini kolaylaştırıyor, mide ve bağırsak suyunun salgılanmasında en önemli besinler arasında yer alıyor.

Damar sağlığına iyi gelir

Muskat bol miktarda mineral barındırır. Mineraller organların fonksiyonları için en fayda sağlayan etkendir. İçinde bulunan potasyum minerali sayesinde kan basıncını düşürerek kan damarlarını rahatlatır. Bolca demir içerdiği için kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır. Demir eksikliğini yani anemi belirtilerini en aza indirir.

Muskat nasıl tüketilmeli?

Muskat şekli itibariyle hindistan cevizine benzetilse de aslında kendisi yapı ve tat olarak hindistan cevizinden oldukça farklı bir besin. Hint cevizi olarak da anılan, özellikle Hindistan’da ve Hollanda’da çok popüler olan muskat, tropik bölgelerde yetişen, portakal ağacına benzeyen bir ağaçtır. Meyveleri şekil itibariyle cevize benzer. Bu meyveler olgunlaştıktan sonra rendelenerek baharat olarak kullanılabilir. Muskatı yemeklerinizde, tatlılarınızda, içeceklerinizde kullanmanız için hazır şekilde büyük marketlerin baharat bölümlerinde ve aktarlarda bulabilirsiniz.