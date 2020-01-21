search menu
search
close

Sinüzite ne iyi gelir kekik yağı kullanın!

Sinüzit yaşam kalitesini oldukça düşüren bir rahatsızlık. Bu rahatsızlığı doğal yöntemlerle iyileştirmeniz sizin elinizde. İşte sinüziti giderecek yöntemler!

Sinüzite ne iyi gelir kekik yağı kullanın!
-A A+

Kış aylarında etkisini gösteren hastalıklar sebebiyle sinüslerin iltihaplanmaya açık hale gelmesi can sıkıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Sinüs ağrısı dayanılmaz olup hayatı çekilmez hale getirebiliyor. Ağrılarınızı hafifleterek sinüzitinize iyi gelecek, evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri biraraya getirdik. İşte sinüzitten kurtulmanızı sağlayacak yöntemler...

Sinüzit nedir?

Sinüsler elmacık kemiklerinin ve alnın arkasındaki küçük, hava dolu boşluklara verilen addır. Sinüsler tarafından üretilen mukus genellikle küçük kanallardan burnunuza akar. Sinüzitte, sinüs kanallarının iltihaplanması ve şişmesi nedeniyle bu kanallar tıkanır.

Sinüzit belirtileri

Sinüzit genellikle soğuk algınlığı gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra meydana gelir. Sinüzit belirtileri ise şöyle:

Burundan gelen yeşil veya sarı akıntı
Burun tıkanıklığı
Yanaklarda, gözlerde veya alında ağrı ve hassasiyet
Baş ağrısı
38 dereceden daha yüksek ateş
Diş ağrısı
Koku alma hissinde azalma
Ağız kokusu

Sinüzite iyi gelen doğal yöntemler

Yüksek bir yastık kullanın

Sırt üstü yatmak, burundaki mukus birikimini ve sinüs basıncınızı artırarak uyku kalitesini bozabilir ve bu yüzden yüksekte yatarak sinüs birikimini önleyerek daha rahat nefes alabilirsiniz.

Tarçın

Sinüzitten kaynaklanan baş ağrısını hafifletmek için idealdir. Bir yemek kaşığı tarçın tozunu su ile karıştırıp üzerine yarım çay kaşığı sandalağacı tozu ekleyin. Hazırladığınız bu macunu alnınıza, özellikle gözlerin üst taraflarına sürün. Ağrıların hafiflediğini hissedeceksiniz.

Buhar banyosu

Buhar solumak sinüs dokusunu yatıştırmaya yardımcı olur ve onların temizlemenizi sağlar.

Tuzlu su ile burun banyosu

Sinüs boşluklarında bulunan mikropları ve tıkalı mukozaları açmak için tuzlu su çözeltisi de iyi bir alternatiftir.

Soğuk kompres uygulaması

Sinüzit ağrıları ile beraber göz altlarında şişmeler sık karşılaşılan durumlardır. Buz torbası ile soğuk kompres yaparak şişlikleri dindirebilir ve sinüs ağrınızı hafifletebilirsiniz.

Fesleğenle sinüslere masaj yapın

Birkaç taze fesleğen yaprağını ezdikten sonra, toz zencefil ve bir çay kaşığı karanfil ile karıştırıp alnınıza masaj yapın.

Kekik yağı kullanın

Kekik, çok güçlü antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özelliklerinden dolayı sinüzite iyi gelen bitkilerdendir. Kekik yağını, günde iki kere dilinizin altına 1-2 damla damlatarak ya da suyunuza da damlatarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda sinüzit ağrılarınız için kekik çayı da içebilirsiniz.

Acı tüketin

Acı yemek sinüs ağrısını hafifletiyor ve tıkanan sinüslerin açılmasını sağlayabiliyor. Ancak midesinde rahatsızlık olanların dikkatle tüketmesi tavsiye ediliyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu alışkanlıklar zihin sağlığını koruyor! Bu alışkanlıklar zihin sağlığını koruyor!
Psikoloji
5 malzemeli mozaik pasta tarifi! 5 malzemeli mozaik pasta tarifi!
Tatlı
En Güncel Galeriler
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Önceki Haberler
Bilim insanları açıkladı! Gripten koruyor!
Bilim insanları açıkladı! Gripten koruyor!
İzzet Yıldızhan Akalın'a ateş püskürdü: Haindir
İzzet Yıldızhan Akalın'a ateş püskürdü: Haindir
Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü!
Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra döndü!
En acı gününde büyük vefasızlık! Kimse yoktu yanında!
En acı gününde büyük vefasızlık! Kimse yoktu yanında!
Kahve maskesi ile cildinizi canlandırmaya ne dersiniz?
Kahve maskesi ile cildinizi canlandırmaya ne dersiniz?
Soğuk havaya aldırmadı! Son paylaşımı olay oldu!
Soğuk havaya aldırmadı! Son paylaşımı olay oldu!
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden çok farklı olabilir
Hadise'den olay paylaşım! Beğeni butonunu çökertti!
Hadise'den olay paylaşım! Beğeni butonunu çökertti!
Yorumlar