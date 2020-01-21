Sinüzite ne iyi gelir kekik yağı kullanın!

Kış aylarında etkisini gösteren hastalıklar sebebiyle sinüslerin iltihaplanmaya açık hale gelmesi can sıkıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Sinüs ağrısı dayanılmaz olup hayatı çekilmez hale getirebiliyor. Ağrılarınızı hafifleterek sinüzitinize iyi gelecek, evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri biraraya getirdik. İşte sinüzitten kurtulmanızı sağlayacak yöntemler...
Sinüzit nedir?
Sinüsler elmacık kemiklerinin ve alnın arkasındaki küçük, hava dolu boşluklara verilen addır. Sinüsler tarafından üretilen mukus genellikle küçük kanallardan burnunuza akar. Sinüzitte, sinüs kanallarının iltihaplanması ve şişmesi nedeniyle bu kanallar tıkanır.
Sinüzit belirtileri
Sinüzit genellikle soğuk algınlığı gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra meydana gelir. Sinüzit belirtileri ise şöyle:
Burundan gelen yeşil veya sarı akıntı
Burun tıkanıklığı
Yanaklarda, gözlerde veya alında ağrı ve hassasiyet
Baş ağrısı
38 dereceden daha yüksek ateş
Diş ağrısı
Koku alma hissinde azalma
Ağız kokusu
Sinüzite iyi gelen doğal yöntemler
Yüksek bir yastık kullanın
Sırt üstü yatmak, burundaki mukus birikimini ve sinüs basıncınızı artırarak uyku kalitesini bozabilir ve bu yüzden yüksekte yatarak sinüs birikimini önleyerek daha rahat nefes alabilirsiniz.
Tarçın
Sinüzitten kaynaklanan baş ağrısını hafifletmek için idealdir. Bir yemek kaşığı tarçın tozunu su ile karıştırıp üzerine yarım çay kaşığı sandalağacı tozu ekleyin. Hazırladığınız bu macunu alnınıza, özellikle gözlerin üst taraflarına sürün. Ağrıların hafiflediğini hissedeceksiniz.
Buhar banyosu
Buhar solumak sinüs dokusunu yatıştırmaya yardımcı olur ve onların temizlemenizi sağlar.
Tuzlu su ile burun banyosu
Sinüs boşluklarında bulunan mikropları ve tıkalı mukozaları açmak için tuzlu su çözeltisi de iyi bir alternatiftir.
Soğuk kompres uygulaması
Sinüzit ağrıları ile beraber göz altlarında şişmeler sık karşılaşılan durumlardır. Buz torbası ile soğuk kompres yaparak şişlikleri dindirebilir ve sinüs ağrınızı hafifletebilirsiniz.
Fesleğenle sinüslere masaj yapın
Birkaç taze fesleğen yaprağını ezdikten sonra, toz zencefil ve bir çay kaşığı karanfil ile karıştırıp alnınıza masaj yapın.
Kekik yağı kullanın
Kekik, çok güçlü antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özelliklerinden dolayı sinüzite iyi gelen bitkilerdendir. Kekik yağını, günde iki kere dilinizin altına 1-2 damla damlatarak ya da suyunuza da damlatarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda sinüzit ağrılarınız için kekik çayı da içebilirsiniz.
Acı tüketin
Acı yemek sinüs ağrısını hafifletiyor ve tıkanan sinüslerin açılmasını sağlayabiliyor. Ancak midesinde rahatsızlık olanların dikkatle tüketmesi tavsiye ediliyor.