Sinüzite ne iyi gelir kekik yağı kullanın!

Kış aylarında etkisini gösteren hastalıklar sebebiyle sinüslerin iltihaplanmaya açık hale gelmesi can sıkıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Sinüs ağrısı dayanılmaz olup hayatı çekilmez hale getirebiliyor. Ağrılarınızı hafifleterek sinüzitinize iyi gelecek, evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri biraraya getirdik. İşte sinüzitten kurtulmanızı sağlayacak yöntemler...

Sinüzit nedir?

Sinüsler elmacık kemiklerinin ve alnın arkasındaki küçük, hava dolu boşluklara verilen addır. Sinüsler tarafından üretilen mukus genellikle küçük kanallardan burnunuza akar. Sinüzitte, sinüs kanallarının iltihaplanması ve şişmesi nedeniyle bu kanallar tıkanır.

Sinüzit belirtileri

Sinüzit genellikle soğuk algınlığı gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra meydana gelir. Sinüzit belirtileri ise şöyle:

Burundan gelen yeşil veya sarı akıntı

Burun tıkanıklığı

Yanaklarda, gözlerde veya alında ağrı ve hassasiyet

Baş ağrısı

38 dereceden daha yüksek ateş

Diş ağrısı

Koku alma hissinde azalma

Ağız kokusu

Sinüzite iyi gelen doğal yöntemler

Yüksek bir yastık kullanın

Sırt üstü yatmak, burundaki mukus birikimini ve sinüs basıncınızı artırarak uyku kalitesini bozabilir ve bu yüzden yüksekte yatarak sinüs birikimini önleyerek daha rahat nefes alabilirsiniz.

Tarçın

Sinüzitten kaynaklanan baş ağrısını hafifletmek için idealdir. Bir yemek kaşığı tarçın tozunu su ile karıştırıp üzerine yarım çay kaşığı sandalağacı tozu ekleyin. Hazırladığınız bu macunu alnınıza, özellikle gözlerin üst taraflarına sürün. Ağrıların hafiflediğini hissedeceksiniz.

Buhar banyosu

Buhar solumak sinüs dokusunu yatıştırmaya yardımcı olur ve onların temizlemenizi sağlar.

Tuzlu su ile burun banyosu

Sinüs boşluklarında bulunan mikropları ve tıkalı mukozaları açmak için tuzlu su çözeltisi de iyi bir alternatiftir.

Soğuk kompres uygulaması

Sinüzit ağrıları ile beraber göz altlarında şişmeler sık karşılaşılan durumlardır. Buz torbası ile soğuk kompres yaparak şişlikleri dindirebilir ve sinüs ağrınızı hafifletebilirsiniz.

Fesleğenle sinüslere masaj yapın

Birkaç taze fesleğen yaprağını ezdikten sonra, toz zencefil ve bir çay kaşığı karanfil ile karıştırıp alnınıza masaj yapın.

Kekik yağı kullanın

Kekik, çok güçlü antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özelliklerinden dolayı sinüzite iyi gelen bitkilerdendir. Kekik yağını, günde iki kere dilinizin altına 1-2 damla damlatarak ya da suyunuza da damlatarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda sinüzit ağrılarınız için kekik çayı da içebilirsiniz.

Acı tüketin

Acı yemek sinüs ağrısını hafifletiyor ve tıkanan sinüslerin açılmasını sağlayabiliyor. Ancak midesinde rahatsızlık olanların dikkatle tüketmesi tavsiye ediliyor.