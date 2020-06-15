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Muskatın faydaları neler karaciğer ve böbreklerdeki toksinleri atıyor!

Hint mutfağında yaygın olarak tüketilen muskat, antioksidan özelliği sayesinde karaciğer ve böbrekleri temizliyor. İşte muskatın bilinmeyen faydaları!

Muskatın faydaları neler karaciğer ve böbreklerdeki toksinleri atıyor!
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Portakal ağacına benzeyen bir ağaç olan muskat, tropik iklimlerde yetişiyor. Hindistan mutfağında sıkça kullanılan muskatın sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Muskat ağrıları kesiyor, vücuttaki toksinleri atıyor, uykusuzluk ve yorgunluğa iyi geliyor. Muskatın yararları bunlarla da sınırlı değil. Gelin muskatın faydalarına birlikte göz atalım...

Doğal ağrı kesici

Bu minik şifa deposu mentol benzeri bir bileşene sahip olduğundan doğal ağrı kesiciler arasında yer almaktadır. Hastalık ya da yaralanmalara karşı kullanılır. Rahatlamaya son derecede yardımcı olabilecek bir etkiye sahiptir. Mide ve karın ağrılarının da önüne geçer.

Böbrek ve karaciğeri temizliyor

Kirlilik, stres, tütün, ilaç ve diğer dış maddeler organlarda toksinlerin birikmesine yol açıyor. Bu zehirlerin vücutta birikmesi ise böbrek ve karaciğeri önemli derecede etkiliyor. Muskat toksinleri vücuttan arındırarak bu iki organı da temizliyor. Aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu da engelliyor. Muskat toksinleri arındırdığı için bu iki organın işlevini yerine getirebilmesinde oldukça önemli faydalar sağlıyor.

Beyin gücünü artırıyor

Muskat beyin sağlığını artırmak açısından çok yararlıdır. Stres ve psikolojik yorgunluklara karşı beyin fonksiyonlarını uyarıcı bir görevi bulunuyor. Ayrıca konsantrasyon eksikliğine karşı oldukça faydalı bir bitkidir. Muskat cevizinin içindeki bileşikler beyindeki sinirleri uyararak hafızayı iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Uykusuzluk sorununu bitiriyor

Muskat hafif rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle ılık süt ile bir araya geldiğinde oldukça sakinleştirici bir etki vererek geceleri daha rahat uyumanızı sağlar. Eğer uyku probleminiz varsa, yatmadan önce ılık bir sütün içine katılan muskat uykusuzluğa çare olabilir.

 

Sindirim sistemine destekçi

Muskat içerisinde bol miktarda lif barındırdığından sindirim sistemine doğal yoldan destek verir. Bu sebeple kabızlık gibi bağırsak sorunlarını en aza indirerek rahatlatıcı etki verir. Sindirim sistemini kolaylaştırıyor, mide ve bağırsak suyunun salgılanmasında en önemli besinler arasında yer alıyor.

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