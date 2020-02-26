Papaya nedir her gün tüketmek iltihaplanmayı önlüyor!

Tropik iklim bölgelerinde papaya ağaçlarında yetişen ve adını bu ağaçtan alan papaya meyvesi tam bir şifa kaynağı. Demir, potasyum, kalsiyum fosfat mineralleri ve A, B1, B2, B5 ve C vitamini yönünden zengin olan papaya meyvesi birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Her gün bir dilim papaya tüketmek hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak iltihaplanmaları önlüyor. İşte papaya meyvesinin daha önce hiç duymadığınız yararları...

Papaya nedir?

Ana vatanının Güney Meksika ve Orta Amerika olan papaya, güneş ve suyu sevmesi yönüyle Kamkat ve Durian gibi Tropikal iklimin ağacıdır. Papayanın bir çeşidinin meyvesinin görünümü kavuna benzese de, tadı balkabağına yakındır. Papaya çiğ olarak yenebildiği gibi pişirilerek de yenebilir. Özellikle olgunlaşmamış meyveler zararlı etkilerinin önlemesi için pişirilerek yenmektedir. En dayanıklı carica papaya türleri en fazla -2 derece sıcaklığa dayanabilmektedir. Bir papaya ağacının en fazla 8 yıllık ömrü bulunmaktadır. Papaya tohumdan çoğalabilmekle beraber, kendi kendini tozlayamadığından meyve üretimi için 2 veya daha fazla ağacın bir arada yetiştirilmesi gerekir.

Papaya Meyvesinin Faydaları

Kan pıhtısı oluşumunu engeller

Kan pıhtısı, kan dolaşımını yavaşlatır ve atar damarların tıkanmasına sebep olabilir. Bu durum kalp krizi ya da inme gibi ciddi problemlere yol açabilir. Mucizevi meyve papaya fibrin adıyla bilinen bir madde içerir ve bu madde kan akışını güçlendirir, kan pıhtılarını azaltır.

Vitamin ve mineral deposu

Papaya, A, C ve E gibi antioksidan özellikleri bulunan vitaminleri içeriyor. Papaya aynı zamanda B kompleks vitamini, potasyum, magnezyum, bakır gibi minerallere sahiptir. Bu vitamin ve mineraller hücre yenilenmesini destekler ve serbest radikallerin sebep olduğu zararları önler.

Her gün bir dilim papaya iltihabı önler

Papain ve kimopapain olarak bilinen bir diğer enzimin iltihap önleyici özellikleri vardır ve kronik hastalıklara yakalanmanızı engeller. Bu enzimler aynı zamanda, eklem iltihabı, ödem, gut ve diğer iltihap hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı görev görür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Papayanın posasında, bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonların oluşumunu engelleyen A ve C vitamini bol miktarda bulunur. Düzenli olarak tüketildiğinde, soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum rahatsızlıklarına sebep olan bakteri ve virüslere karşı kalkan olur.

Kırışıklıkları önler

Papayanın içinde bulunan maddeler kremler, maskeler ve saç ürünleri gibi kozmetik ürünlerin yapımında kullanılır. Papayanın içinde bulunan yüksek miktardaki E vitaminin hücre zedelenmesini durdurur ve erken oluşan kırışıklıkları önler. Beta-keratin ise, daha sıkı, yumuşak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur, kızarıklıkları giderir.

Sindirime iyi gelir

Yüksek miktarda içerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırmanın en iyi yollarından biridir, aynı zamanda kabızlığı da önler. Hatta günde bir tane yenilen papaya, vücudunuzun en şekilde çalışması için gerekli olan lif miktarının %25’ini karşılar.Beslenmenize eklediğiniz takdirde, sindirim sisteminizin arınmasına yardımcı olur ve bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Göz sağlığını koruyor

Papayada bulunan ve bir antioksidan olan beta-keratin, göz sağlığınızı korur ve maküler dejenerasyon, katarakt gibi hastalıkların oluşumunu engeller.Günde 3 kez yenildiğinde, göz sağlığınızı güçlendirir ve serbest radikallerin oluşturduğu etkileri azaltır.

Stresten kurtulmayı sağlıyor

Her gün tüketilen az miktar papaya, sindirim sisteminizi güçlendirmesinin yanında stresten kurtulmanızı sağlar. C vitamini kortizol oluşumunu yavaşlatır ve ruh halini iyileştirir.