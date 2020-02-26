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Duffy kimdir tecavüze uğradığı itirafında bulundu!

İngiliz şarkıcı Duffy Instagram hesabında yaptığı paylaşımla uyuşturucu verilerek uyutulduğunu ardından tecavüze uğradığını itiraf etti.

Duffy kimdir tecavüze uğradığı itirafında bulundu!
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'Mercy' isimli single'ıyla tüm dünyada tanınan 35 yaşındaki İngiliz şarkıcı Duffy, başından geçen korkunç olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İngiltere'nin Galler bölgesinden gelen şarkıcı Duffy, paylaşımında rehin tutulup tecavüze uğradığı itirafında bulundu.

"Geçen yaz yaşadıklarımı bir gazeteciye anlattım"

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı tek bir fotoğrafla başından geçen olayı şu sözlerle dile getirdi:

"Bu yazıyı yazmak için düşündüğüm zaman miktarını hayal edebilirsiniz. Bunu yazma tarzım ve yazdıktan sonra ne hissedeceğim. Şuan konuşmanın doğru zaman olup olmadığını ve konuşmanın nasıl bir his olduğu tam olarak emin değilim. Bunu açıklayamam. Bir çoğunuz bana ne olduğunu ve neden ortadan kaybolduğumu merak ediyor. Bir gazeteci bir şekilde bana ulaştı. Geçen yaz olanların hepsini ona anlattım. Gerçek şu ki şuan iyiyim ve güvendeyim. Bana inanın."

"Bana ilaç verildi ve tecavüze uğradım"

"Bir kaç gün boyunca rehin tutuldum, bana ilaç verildi ve tecavüze uğradım. Tabii ki kurtuldum. İyileşmem biraz zaman aldı. Bunu açıklamanın hafif bir yolu yok. Şunu söyleyebilirim, son on yılda kendimi güneş ışıklarını kalbimde tekrar hissetmeye adadım, artık güneş parlıyor. Acımı ifade etmek için neden sesimi çıkarmadığımı merak ediyorsunuz. Dünyaya gözlerimdeki acıyı göstermek istemedim. Kendi kendime, kalbin kırıksa nasıl kalpten şarkı söyleyebilirsin diye sordum. Kalbimin kırıklığı yavaşça geçiyor. Önümüzdeki haftalarda sözlü röportaj paylaşacağım."

Duffy kimdir?

23 Haziran 1984 yılında dünyaya geldi. Duffy, 15 yaşından itibaren yerel kulüplerde şarkı söylemeye başladıktan sonra İsviçreli bir gruba dahil olarak profesyonelliğe ilk adımı attı. Bu projenin başarısız olması nedeniyle ülkesine geri dönen şarkıcı, pop star yarışmalarının bir benzeri olan "Wawffactor"a katıldı. Yarışmadan birinci çıkması beklenirken, Lisa Pedrig'in arkasında kalarak ikinci oldu.

Duffy, üniversite yıllarında da bir yandan garsonluk yaparken diğer yandan caz ve blues kulüplerinde sahne almaya devam etti. 2004 senesinde üç şarkılık bir CD kaydetti. Aynı zamanda Manchesterlı Mint Royale'in See You in the Morning albümünde yer alan iki şarkıda gruba eşlik etti.

Catatonia grubundan Owen Powell ve 60ft Dolls üyesi Richard Parfitt'in aracılığıyla menajer Jeanette Lee ile tanışan Duffy, Londra'ya taşındı ve orada Suede'in eski gitaristi Bernard Butler ile birlikte solo albümü üzerinde çalışmaya başladı. 2007'de A&M Records ile anlaşan müzisyen, ilk önemli performans sınavını BBC2'nin ünlü programı Later with Jools Holland'da verdi.

Sanatçı, ilk single'ı "Rockferry"yi Aralık 2007’de hayranlarına ulaştırdı. 22 Şubat'ta Jools Holland'ın programına üçüncü kez çıkan Duffy, programda "Rockferry", "Mercy" ve "Stepping Stone" parçalarını seslendirdi. 17 Şubat 2008'de piyasaya sürülen "Mercy" single'ı ülkesinde 1 numaraya kadar yükseldi. Bu sayede Duffy, son 25 senedir popüler listelerde 1 numaraya çıkmış ilk Galler sanatçısı unvanını elde etti.

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