Sarımsağın faydaları neler antioksidan kaynağı!

Türk mutfağının vazgeçilmez besini sarımsak, yemekleri lezzetlendirdiği gibi vücuda pek çok fayda sağlıyor. Kan basıncının düşürülmesi, bağışıklığın arttırılması, LDL kolesterol seviyelerinin azaltılması, nörolojik-dejeneratif hastalıkların önlenmesi, göz sağlığının desteklenmesi sarımsağın faydalarından sadece birkaçtanesi. Sizin için sarımsağın bilmediğiniz yararlarını biraraya getirdik. İşte sarımsağın daha önce duymadığınız faydaları!

Enfeksiyonlar

Sarımsak bakteri, maya, mantar, parazitler ve virüsler üzerinde antimikrobiyal etkiye sahiptir. Sarımsaktaki allisin ve kükürt içeren bileşikler, mikroplarda DNA, RNA ve protein üretimini inhibe eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Hayvan ve hücre temelli çalışmalarda, sarımsak özü, glutation’u artırarak beyaz kan hücrelerini (lenfositler, makrofajlar, monositler ve nötrofilleri) uyarır. Beyaz kan hücreleri, enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan immün hücrelerdir, glutation ise, immün hücreleri serbest radikallerden koruyan bir antioksidandır.

Kalbi korur

Sarımsak, kalbimizi kalp krizi ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler sorunlara karşı korur. Bu kardiyo koruyucu özellik, çeşitli faktörlere bağlanabilir. Yaşla birlikte, arterler gerilme yeteneğini kaybetme eğilimindedir. Sarımsak bunu azaltmaya yardımcı olabilir ve kalbi serbest oksijen radikallerinin zararlı etkilerinden koruyabilir. Sarımsaktaki kükürt içeren bileşikler ayrıca kan damarlarımızın tıkanmasını önler ve ateroskleroz gelişimini yavaşlatır (arterlerin sertleşmesi). Ajoenin pıhtılaşma önleyici özellikleri kan damarlarının içinde pıhtıların oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

Beyin kanseri

Sarımsakta bulunan organo-kükürt bileşiklerinin, bir tür ölümcül beyin tümörü olan glioblastomalardaki hücrelerin tahrip edilmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Hipertansiyonu azaltır

Sarımsak, genellikle yüksek tansiyon düşürücü olarak kullanılan bitkisel bir maddedir. Yüksek basınç seviyelerine maruz kaldığında, vücutta nitrik oksit olarak bilinen bir madde kan damarlarını gevşetir ve dilate olmalarına neden olur. Ayrıca trombosit agregasyonunu azaltarak tromboza karşı savaşır.

Kolesterol seviyelerini düşürür

Yine allisin bileşiği bakımından zengin olan çiğ sarımsak, LDL (kötü) kolesterolü etkili bir şekilde önler. Bazı araştırmalar çiğ sarımsak tüketen sıçanlarda kolesterol ve trigliseritlerde azalma olduğunu göstermektedir. Ancak, bu noktada, kesinlik belirtecek kadar araştırma yoktur.

Nöroprotektif özellikler

Çiğ sarımsağın antioksidan ve antienflamatuar özellikleri gelecekteki nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Yaraları iyileştirir

Sarımsak, enfekte yara için etkili bir bitkisel ilaç görevi görür. Anında bir rahatlama sağlamak için enfekte olan bölgeye 2 adet ezilmiş sarımsak yerleştirin.

Diş çürümesini önler ve ağız enfeksiyonlarını tedavi eder

Sarımsak, diş çürümesine neden olan diş plağı bakterileri üzerinde antibakteriyel etkilere sahiptir. Sarımsak ayrıca periodontitis, pamukçuk ve bğaz enfeksiyonları iyileştirir. Sarımsak, antibiyotiklerle birlikte ilaca dirençli bakterileri tedavi etmek için kullanılabilir. Sarımsaktaki allisin, bakterilerin hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları kükürt içeren enzimleri inhibe ederek bakterilere karşı savaşır.