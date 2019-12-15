Salma Hayek'ten estetik açıklaması hiç estetiğim yok!

Yönetmenliğini Tarantino'nun üstlendiği "Gün Batımından Şafağa" adlı filmdeki performansı ve güzelliğiyle akıllara kazınan Salma Hayek estetik açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 53 yaşındaki bir çocuk annesi ünlü oyuncu Salma Hayek, daha önce hiç botoks ya da dolgu yaptırmadığını söyledi. En son Like A Boss adlı bir yapımda rol alan Hayek, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda yüzünün görüntüsünün tamamen doğal olduğunu söyledi.

"Botoks yaptırmaktan son anda vazgeçtim"

İş adamı François-Henri Pinault ile 2009 yılından bu yana evli olan Hayek röportajda "Botoks yaptırmak istedim. Hatta Botoks yaptıracağım için çok heyecanlıydım, çünkü bunu daha önce hiç yaptırmamıştım. Ne olacağını görmek istedim. Ancak uygulama sonrası yan etkilerin geçmesi için yeterli vaktim olmadığı için vazgeçmek zorunda kaldım" dedi.

Yeni rolü için küçük bir değişiklik yaptı

Hayek, Like A Boss adlı dizi için kontrat yaptıktan sonra orada canlandıracağı karakterin olabildiğince doğal görünmesi gerektiğini, bunun da fikrini değiştirdiğini söyledi. Salma Hayek, yine de rolü için görünüşünde küçük bir değişiklik yapıldığını itiraf etti. Meksikalı yıldız Like A Boss'ta oynayacağı karakter için dişlerinde bir uygulama yapıldığını da söyledi.