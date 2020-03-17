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Uzun süre saklanabilen yiyecekler neler kurubaklagiller tüketin!

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmamak gerekiyor. Elmaelma.com olarak uzun süre bozulmadan tüketebileceğiniz besinleri sıraladık...

Uzun süre saklanabilen yiyecekler neler kurubaklagiller tüketin!
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Çin'in Wuhan bölgesinde başlayıp tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Sayıları giderek artan vakalardan korunmanın tek yolu evden zorunlu olmadıkça ayrılmamak. Bu dönemde uzun süre bozulmadan saklanabilen gıdaların tüketimi de ayrıca önem taşıyor. İşte uzun süre bozulmadan saklanabilen gıdalar!

Kuru baklagiller 

Fasülye, nohut gibi baklagiller kurutulmuş besinler olduğu için bakteri ve küf bu gıdaların üzerinde yaşayamıyor. Protein açısından zengin bu besinleri eğer hava geçirmeyecek şekilde saklarsanız yıllarca tüketebilirsiniz.

Tuz 

Sofra ya da deniz tuzu, yıllarca neredeyse hiç bozulmadan ilk halini koruyor. Serin ve özellikle kuru bir yerde saklandığında uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Pirinç 

Türü farketmeksizin pirinç, uzun yıllar boyunca dayanır. Paketinden çıkarıp içinde gözden kaçan bir böcek yumurtası olup olmadığını kontrol ederek buzdolabı poşetinde saklarsanız pirinç yıllarca bozulmaz.

Şeker 

Esmer ya da beyaz şeker veya pudra şekeri... Şekerin tüm türleri bozulmadan yıllarca muhafaza edilmeye müsaittir. Hava almayan plastik poşetlerde muhafaza edebilirsiniz.

Bal 

Canınız tatlı çektiğinde bal, şeker ihtiyacını gidermek için en iyi seçenek olacaktır. Peki bal ne kadar süre muhafaza edilebilir? Bal neredeyse yaşam boyunca hiç bozulmadan saklanabilir. Mısır'da piramitlerde Firavun mezarlarında bulunan balların dahi bozulmamış olduğu tespit edildi.

Ton balığı 

Balık, çabuk bozulan bir besin olmasına rağmen konserve ton balığı uzun yıllar bozulmadan dayanır. Özellikle düşük asitli konserve ton balığı 5 yıl bozulmadan kendini korur. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı, konser kutusunun hasar görmemiş, delinmemiş, formunu kaybetmemiş olmasıdır.

Zeytin 

Zeytini bozulmadan neredeyse 3 yıl muhafaza edebilirsiniz. Buradaki püf nokta, zeytini yıkamadan cam bir kavanozda herhangi bir yağ eklemeden olduğu gibi saklamak.

Kuru yemiş 

Kuru yemişler paketlenmeden önce neme maruz kalmamışlarsa onları serin, kuru yerlerde saklayın. Böylece 1 yıldan fazla ve hatta dondurucuda daha da uzun süre saklayarak tüketebilirsiniz.

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