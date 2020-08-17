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Yeşillik tüketmenin faydaları neler tere kansızlık için birebir!

Salataların, sebze yemeklerinin olmazsa olmazı yeşillikler faydalarıyla şaşırtıyor. İşte her gün tüketmeniz gereken yeşil sebzelerin bilinmeyen faydaları...

Yeşillik tüketmenin faydaları neler tere kansızlık için birebir!
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Yeşillikler yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içeriyor. Bu sayede yeşil bitkiler birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Karalahanadan tereye, maruldan hindiba otuna her yeşilliğin vücuda ayrı ayrı yararı bulunuyor. Peki hangi bitki hangi hastalığa iyi geliyor? İşte yeşil bitkilerin dah önce duymadığınız faydaları...

Hindiba otu

Hindiba otu, faydalarıyla tam bir şifa kaynağı. Bilimsel araştırmalar, bu bitkinin meme kanseri hücrelerinin gelişimini yavaşlattığı ve prostat kanserine engel olduğunu göstermiştir. Hindibanın salatasını ve yemeğini yapabileceğiniz gibi çay olarak da demleyebilirsiniz.

Tere

Tere, içerdiği mineraller sayesinde kadın hastalıklarına birebirdir. Kansızlığın tedavisinde de kullanılan tere, hafif acı bir tada sahip. Salatalara katabileceğiniz bu sebzeyi meyvelerle de değerlendirebilirsiniz.

Marul 

Salataların vazgeçilmez üyesi marul, aynı zamanda çok güçlü bir antioksidan kaynağı. Marulun saç ve cilt sağlığı başta olmak üzere birçok yararı bulunmaktadır.

Karalahana

Karadeniz'in meşhur bitkisinin Alzheimer hastalığına iyi geldiğini daha önce duymuş muydunuz? Üstelik pek çok tüketim seçeneği de mevcut; çorba, zeytinyağlı, dolma...

Maydanoz 

Salatalarda, zeytinyağlılarda, yemeklerde ve poğaçalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz maydanozu, atıştırmalık niyetine çiğ olarak da yiyebilirsiniz.

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