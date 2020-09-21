search menu
search
close

Alişan ile Mahsun Kırmızıgül barıştı mı? 20 yıllık küslük sona erdi

Şarkıcı Alişan ile Mahsun Kırmızıgül 20 yıllık küslüklerine arkadaşları Ozan İçkale'nin araya girmesiyle son verdi.

Alişan ile Mahsun Kırmızıgül barıştı mı? 20 yıllık küslük sona erdi
-A A+

Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu 'Prestij Müzik', şimdinin ünlü isimleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı müzik kariyerinde zirveye çıkarmıştı. Şirketin iflasından sonra 20 yıldır birbiriyle konuşmayan ikili Kırmızıgül'ün Alişan'ın ailesini ziyaretinden sonra barıştı.

Şirketin iflası aralarını bozdu

O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Bu kavga üzerinden tam 20 yıl geçti ve ikili bu süre zarfında hiç bir araya gelmedi.

Mahsun'un ziyareti barışmalarına vesile oldu

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın aktardığı habere göre; İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda büyük bir kaza geçiren Alişan ve ailesi, ölümden döndü. Manisa’da geçirdikleri kaza sonrası evlerine geri dönen ünlü çifti ziyaret edenlerden biri de Mahsun Kırmızıgül olmuş.

"Böyle günde küslük olmaz"

Kırmızıgül, kaza haberini alır almaz ortak dostları olan cemiyetin önde gelen isimlerinden Nadire İçkale’nin oğlu iş insanı Ozan İçkale’nin “böyle günde küslük olmaz” demesiyle, İçkale ile birlikte Alişan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş. Fakat Alişan’ın evde olmaması nedeniyle Kırmızıgül ve İçkale evin balkonunda eski dostunu beklemeye başlamış. Bir süre sonra Alişan eve dönüp de balkonda Mahsun Kırmızıgül’ü karşısında görünce şoke olmuş. Eski dostlar balkonda sıkıca birbirlerine sarılmış ve 20 yıllık küslük sona ermiş.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Böylesini tatmadınız: Konak kebabı Böylesini tatmadınız: Konak kebabı
Yemek
Tadı damaklarda kalıyor: Petibörlü limonlu cheesecake Tadı damaklarda kalıyor: Petibörlü limonlu cheesecake
Tatlı
En Güncel Galeriler
Aşka inancını kaybedenler için sil baştan 7 öneri!
Aşka inancını kaybedenler için sil baştan 7 öneri!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Zeynep'i son haliyle şaşırttı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Zeynep'i son haliyle şaşırttı!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski halinden eser yok!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski halinden eser yok!
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ı görenler tanıyamıyor!
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ı görenler tanıyamıyor!
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle mest etti!
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle mest etti!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sosyal medyayı salladı!
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sosyal medyayı salladı!
Önceki Haberler
2 ay önce aşk yaşamaya başlayan ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü!
2 ay önce aşk yaşamaya başlayan ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü!
51 yaşındaki Jennifer Lopez, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!
51 yaşındaki Jennifer Lopez, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!
Deren'in ince belinin sırrı photoshop'muş! Fena rezil oldu!
Deren'in ince belinin sırrı photoshop'muş! Fena rezil oldu!
Böbrek hastaları ev hemodiyalizi ile rahatça çalışabiliyor!
Böbrek hastaları ev hemodiyalizi ile rahatça çalışabiliyor!
Rasim Öztekin 'Kel Hasan Efendi Kavuğu'nu usta oyuncuya devretti!
Rasim Öztekin 'Kel Hasan Efendi Kavuğu'nu usta oyuncuya devretti!
Acun'dan öğrenciler için yardım kampanyası! İşte toplanan net miktar!
Acun'dan öğrenciler için yardım kampanyası! İşte toplanan net miktar!
Kahvaltının en keyifli hali: Acuka tarifi
Kahvaltının en keyifli hali: Acuka tarifi
Fahriye Evcen'in annesine olan benzerliği şaşırttı!
Fahriye Evcen'in annesine olan benzerliği şaşırttı!
Yorumlar