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Konak kebabı nasıl yapılır enfes tadıyla mest ediyor!

Patlıcanlı lezzetlere hayır diyemeyenlerdenseniz konak kebabını mutlaka denemelisiniz. Damak çatlatan lezzetiyle konak kebabı tarifi içeriğimizde...

Konak kebabı nasıl yapılır enfes tadıyla mest ediyor!
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Sevdikleriniz ve misafirleriniz için her zamankinden farklı, leziz mi leziz bir yemek yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mevsimi henüz sona ermeden taze patlıcanlarla nefis bir kebab yemeği yapmaya hazır olun. Patlıcanlar üzerinde nefis kuşbaşı eti ve eritilmiş kaşarıyla bu yemeye bayılacaksınız. İşte leziz mi leziz konak kebabı tarifi!

Malzemeler:

2 adet patlıcan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
350 gram dana kuşbaşı eti
1 su bardağı sıcak su 
2 adet domates
2 adet sivri biber
1 adet kuru soğan
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 tutam kimyon
1 tutam pul biber

Püresi için:

4 adet patates
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam tuz
1 tutam karabiber

Hazırlanışı:

Patateslerin kabuklarını soyun, yıkayın ve kabaca doğrayın. Tencereye alıp, üstüne geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayana dek haşlayın. (Patateslerinizin su yerine hiç susuz olarak fırın tepsisinde de pişirip bunu yapabilirsiniz.) Haşlanmış patatesleri blender yardımı ile püre haline getirin.İçine tereyağını ve sütü de ekleyip, tereyağı eriyene dek güzelce karıştırın. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra tekrar karıştırın. Püreniz hazır.

Patlıcanları alacalı soyun ve her bir patlıcanlı enine üçe dilimleyin. Acısını çıkartmak için tuzlu su dolu bir kapta 15 dakika bekletin. Patlıcanlar beklerken, içi için gerekli olan soğanları yemeklik doğrayın. Zeytinyağı aldığınız bir tavada pembeleşene dek kavurun. Ardından etleri de ekleyip, etler suyunu salıp tekrar çekene dek kavurmaya devam edin. Etler de kavrulduktan sonra, küp küp doğradığınız biberleri ve domatesleri ekleyin. 

Sıcak suyu da ekledikten sonra, üstü kapalı olarak etler iyice yumuşayana dek pişirin. Yaklaşık 15 dakika. Ardından baharatlarını ve tuzunu ekleyip karıştırın. Patlıcanları sudan alın, kurulayın ve sıvı yağı kızdırdığınız bir kızartma tavasında, arkalı önlü olarak güzelce kızartın. Bir fırın tepsisine alın. Üstlerine hazırladığınız iç harcı paylaştırın. Onun da üstüne patates püresini paylaştırın ve en üste rendelenmiş kaşarları serptikten sonra, önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üstleri kızarana dek, yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından alın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

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