Petibörlü limonlu cheesecake nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!

Çay saatlerinin, günlerin vazgeçilmez tatlarından olan cheesecake'i kim sevmez ki? Elmaelma.com okuyucuları için görünüşü ve tadıyla mest eden petibörlü limonlu cheesecake tarifini hazırladık. Peki petibörlü limonlu cheesecake nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sizi daha fazla bekletmeden tarifimizi paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

Malzemeler:

2 paket petibör bisküvi

1 su bardağı fındık

200 gram tereyağı

Krema için:

1 paket labne

1 paket krema

5 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

Üzeri için:

3 adet limon kabuğu rendesi

3 adet limon suyu

1 su bardağı şeker

1 su bardağı nişasta

Nasıl yapılır?

Taban için bisküvi ve fındık robotta çekilir. Ardından üstüne erittiğimiz yağı dökerek iyice harmanlıyoruz. Kalıbımızın içine yağlı kağıt serip üstüne karışım eklenerek iyice düzeltilir. Sonra buzluğa atılır. Buzlukta bekleyen taban üzeri için labne ve diğer malzemeler mikserle çırpılır. Ardından bisküvilerin üstüne dökülüp yarım saat buzlukta bekletiyoruz. Son 10 dakika da üzeri için tüm malzemeler tencereye alınır ve iyice kaynatılır. Ilımış olan sosu kremanın üstüne güzelce dökülüp düzeltilir. Cheesecake buzlukta bir gün boyunca bekletilmeli. Afiyet olsun!