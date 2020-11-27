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Dismorfofobi (Ayna) hastalığı belirtileri neler sık sık aynaya bakıyorsanız...

Gün içerisinde sık sık aynaya bakmaktan kendinizi alamıyor ve sürekli olarak kendinizde kusur buluyorsanız Dismorfofobi (Ayna) hastalığı peşinizde olabilir!

Dismorfofobi (Ayna) hastalığı belirtileri neler sık sık aynaya bakıyorsanız...
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Dismorfofobi aynaya baktığınızda her defasında kendinizi eleştiriyor ve gün içerisinde elinizden aynayı bir türlü düşürmüyorsanız dikkat 'Dismorfofobi' peşinizde olabilir. Dismorfofobi olarak adlandırılan ayna hastalığı nedir? Dismorfofobi (ayna) hastalığı belirtileri neler? Kulağa oldukça ilginç gelen dismorfofobi hastalığı hakkında merak edilenler hakkında elmaelma.com olarak bir araya getirdik!

Dismorfofobi (ayna) hastalığı nedir

Modern çağ hastalıklarından biri olan Dismorfofobi (ayna) hastalığı ruhsal sorunlarla ortaya çıkmaktadır. Fiziksel olarak herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilerin aynaya bakarak sürekli olarak vücutlarında bir kusur bulan kişilere dismorfofobi hastalığı denir. Dismorfofobi denilen ayna hastalığı erken kontrol altına alınmadığı taktirde ilerleyensürekte kişide ciddi anlamda sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Hasta kendinden nefret ediyor!

Dismorfofobi hastalığı olan kişiler genellikle kendilerinden nefret ederler. Her ne kadar kendilerinde beğenemdikleri yeri değiştirseler bile bu yöntem yinede bir işe yaramayarak kendilerinden nefret etmeye devam ederler. Kişinin zihninde beyin kendini nefret etmeyi alışkanlık haline getirmiştir.

Neden olur?

Özellikle ergenlik zamanlarında rastlanan bu hastalık hormonların değişmesiyle fiziksel olan durumları kabul etmemek. Sosyal medyayı sık sık takip edip kendi kusurlarını görüp diğer herkesin kusursuz olduğunu düşünme, ilgi eksikliği yaşayan kişiler, hormonal rahatsızlığı olanlar, çocukluk döneminde travmatik olaylar neden olmaktadır.

Dismorfofobi belirtileri nelerdir?

Hasta sürekli aynaya bakar, kendi kusurlarını kendisi söylemesi, kimse ile konuşmama isteği, sürekli görünüşüne dair konuşması, heyecanlı, stresli ve endişeli ruh hallerini tekrarlaması, kendini hep başkalarıyla kıyaslaması, yüz hatlarında kusur bulma, abartılı makyaj yapma, kıyafet seçerken sürekli kararsız olma, zayıf olmalarına rağmen diyet yapmak istemesi, gün içerisinde sürekli bakım yapma isteği gibi durumlar hastalığın baş belirtileridir.

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