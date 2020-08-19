Eda Taşpınar, Çukur'un Remzi'si Çağrı Atakan ile aşk yaşıyor!

Uzun bir süredir hayatında kimse olmayan Eda Taşpınar, 'Çukur' dizisinde Remzi'yi canlandıran Çağrı Atakan ile sürpriz bir birlikteliğe adım attı. Özel hayatını basından uzak tutan Taşpınar, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Alaçatı'da tanıştılar

Kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtlayan Taşpınar, işlerinin çok iyi gittiğini yavaş yavaş dünyaya açıklamaya başladığını söyledi. Koronavirüs nedeniyle bu sene Yunanistan'a gidemeyen Taşpınar, yeni sevgilisi Çağrı Atakan ile Alaçatı'da tanıştıklarını ve yeni bir aşka yelken açtıklarını dile getirdi.

İlişkisinin güzel gittiğini söyleyen Eda Taşpınar, "1.5 ay kadar oldu, her şey yolunda…" dedi. Taşpınar ünlü oyuncuyla Alaçatı'da tanıştığını da itiraf etti.