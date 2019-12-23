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Tükenmişlik sendromu nedir başarısız olma ve yıpranma hastalığı yaratıyor!

Stresli iş hayatının yol açtığı tükenmişlik sendromu karar vermede güçlük, unutkanlık ve dalgınlık belirtilerine sahip. İşte hastalığın belirtileri ve tedavisi!

Tükenmişlik sendromu nedir başarısız olma ve yıpranma hastalığı yaratıyor!
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Son dönemde ünlülerin başına gelmesiyle tanıştığımız ve adını sıkça duymaya başladığımız tükenmişlik sendromu, stresli iş hayatı ve yüksek ideallerin sebep olduğu bir rahatsızlık olarak biliniyor. Psikolog Herbert Freudenberger tarafından ilk kez 1970'lerde “başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu” şeklinde adlandırılan tükenmişlik sendromu hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizde...

Tükenmişlik sendromu nedir?

Tükenmişlik, aşırı ve uzun süreli stresin neden olduğu duygusal, zihinsel ve fiziksel bir bitkinliği tanımlarken kullanılır. Kendinizi bunalmış hissettiğinizde ve sürekli taleplerinizi karşılayamadığınızda oluşur. Stres devam ettikçe, ilk etapta belli bir rol üstlenmenizi sağlayan ilgi ya da motivasyonu kaybetmeye başlarsınız.

Şiddetli stres ve yüksek idealler sebep oluyor

İlk kez 1970’lerde tanımlanan "tükenmişlik" terimi Amerikalı psikolog Herbert Freudenberger tarafından yapıldı. Bunu, “stresli” mesleklerde şiddetli stres ve yüksek ideallerin sonuçlarını açıklamak için kullandı. Şaşırtıcı bir şekilde, tükenmişliğin gerçekte ne olduğu konusunda net bir tanım yoktur. Sonuç olarak, tükenmişliğin tam olarak ne olduğu ve nasıl teşhis edilebileceği net değildir. 

Tükenmişlik sendromunun belirtileri neler?

Tükenmişlik sendorumunda belli başlı belirtileri şu şekilde özetlenebilir;

Aşırı yorgunluk ve enerjisizlik
Uyku problemi, uyumakta ve uyumakta zorluk çekme
Solunum güçlüğü çekmek
Başta sırt ve bacaklar başta olmak üzere yaygın bedensel ağrılar

Zihinsel belirtileri

Eskiden sevdiği faaliyetlerden çabucak sıkılma
Dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve dalgınlık
Karar verme güçlüğü ya da kararı erteleme eğilimi

Duygusal belirtileri

Yaygın ümitsizlik hissi
Özgüven eksikliği yaşama
Çok sık hayal kırıklığı duygusu
Kendini değersiz hissetme durumu
Eleştirilere katlanamama
Aşırı şüphecilik
Yoğun kaygılanma ve huzursuzluk hali

Tükenmişlik sendromunun tedavisi

Tükenmişlik sendromunun standart bir tedavisi bulunmamaktadır. Son zamanlarda tanınmış pek çok klinik tükenmişlik sendromu konusunda özel eğitimli terapistler tarafından terapi tedavisi uygulanmaktadır.

İlaç tedavisi ve psikoterapi uygulanır

Tükenmişlik sendromu ilaç tedavisi ve psikoterapi tedavisi ile tedavi edilebildiği gibi, bireyin hastalık ile mücadele etmesi çok daha önemlidir. Birey kendi durumunun farkına varmalı ve kendine daha çok zaman ayırmalıdır.

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