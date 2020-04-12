Sağlıklı yaşamın sırları neler kalori miktarınızı azaltın!

Gelişen teknoloji ve tıp sayesinde insan ömrü giderek uzuyor. İnsan ömrü uzarken hastalıklardan azade, sağlıklı bir yaşamın sırrı ise herkes tarafından merak ediliyor. Uyku düzenine dikkat etmek, iyi beslenmek, yürüyüş yapmak sağlıklı bir yaşamın altın kurallarından bazıları. Peki sağlıklı yaşam için başka hangi kurallara dikkat etmeli? Uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını sizin için haberimizde sıraladık!

Bel çevresi yağlanmasına dikkat!

Karın ve bel çevresi yağlanması ciddi kalp damar rahatsızlıklarına yol açabilecek bir sağlık sorununun işaretidir. Bu yüzden yağ alımınızı azaltın, bol egzersiz yapın, yeteri kadar su için, kendinize bakın. Özellikle de tansiyonunuza ve kolesterol seviyenize dikkat edin. İstatistiklere göre, kalp rahatsızlığı dünya nüfusu içinde en çok ölüme sebep olan faktörlerden biridir ve önüne geçebileceğimiz bir rahatsızlıktır.

Kalori miktarınızı azaltın

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre bir insanın günde 1.500 ile 2.500 arası kalori tüketmesi gerekiyor. Bu ihtiyacınız olan besin maddelerini alırken aç kalmanızı önleyen ve başarması kolay bir hedef. Yalnızca şeker, tatlı, asitli içecek, hazır yemek tüketiminizi azaltarak bile hayat tarzınızı iyileştirebilir ve daha iyi beslenebilirsiniz.

Her gün en az yarım saat yürüyün

Her gün en az yarım saat boyunca yürüyerek kalp atışınızı hızlandırabilir, bacak egzersizi yapabilir ve kan akışınızı iyileştirebilirsiniz. Egzersiz yapmayı asla ertelemeyin. Dışarı çıkın ve biraz temiz hava alın. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren ve sağlığınız için çok faydalı olan endorfin hormonunun tadını çıkarın.

Okuyun, oynayın ve sosyal aktivitelere katılın

Sevdiğiniz hobilerle dolu aktif bir yaşam tarzı sürdürmek ve yeni şeyler öğrenmek zihninizin güçlü ve sağlıklı kılmaya yarar. Duygularınızı da ihmal etmeyin, çünkü mutsuzluk yalnızca hayat kalitenizden değil aynı zamanda uzun yaşamanızdan ve sağlığınızdan da çalar. Mutsuz olmak hiçbir amaca hizmet etmez. Etrafınızı sizi mutlu eden, birlikte gülebileceğiniz, gezebileceğiniz ve yeni şeyler öğrenebileceğiniz insanlarla doldurun.

Brokoli, meyve, kahve ve bal tüketin

Tıpkı limon, elma ve armut ve benzeri antioksidan yönünden zengin gıdalar gibi kahve de sizin için sağlıklıdır. Elbette aşırıya kaçmadığınız sürece. Havuç, brokoli ve ıspanak tüketmek de uzun ve mutlu bir hayat yaşamak için önemlidir. Alfakaroten içerikleri düşük ölüm oranları ile ilişkilendirilmektedir. Bal ise beslenmenizin vazgeçilmezlerinden olmalıdır. Besin maddeleri yönünden zengindir ve antibiyotik özellikleri her yaştan insan için etkilidir.

Her gün 8-10 saat uyuyun

Belki bu sizi şaşırtabilir, ancak 100 yaşını geçmiş insanların neredeyse %70’i günde yaklaşık 10 saat uyumaktadır. Gece boyunca uyurlar ve gün içinde de biraz kestirerek akşam üstü için enerji toplarlar.Derin ve kaliteli bir uyku sağlıklı olmanın ve keskin bilişsel becerilere sahip bir zihnin anahtarıdır.