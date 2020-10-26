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Sivilce izlerini ne geçirir limon lekelerle savaşıyor!

Sivilce izlerinizden doğal yöntemlerle kurtulmak istiyorsanız aşağıda sıraladığımız besinlerden yardım alın! İşte sivilce izlerini yok eden 7 mucize besin!

Sivilce izlerini ne geçirir limon lekelerle savaşıyor!
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Ergenlik döneminden başlayarak özellikle yüzde çıkan sivilceler hepimizin korkulu rüyası oluyor. Yarattığı istenmeyen görünümün yanı sıra ciltte kalıcı izlere de neden olan sivilceler yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Akne izlerinden siz de şikayetçiyseniz her konuda olduğu gibi bu sorunda da doğal besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz. Elmaelma.com olarak sivilce izlerini gidermeye yardımcı 7 besini biraraya getirdik. İşte o besinler...

Limon

Limon ve limon suyu sarkan cildi sıkılaştırır ve lekelerle savaşır. Limon kabuğu, cildinizde koruyucu ve antikarsinojenik etkileri olan flavonoidler içerir. Güne bir bardak ılık limonlu su içerek başlarsanız, sağlıklı ve ışıltılı bir cilde kavuşmanız muhtemeldir.

Papaya

Papaya, papain adı verilen bir sindirim enzimi açısından zengindir. Papain, ölü cilt hücrelerinin pul pul dökülmesine, gözeneklerin açılmasına ve akne izlerinin solmasına yardımcı olur. Ayrıca cildinizin nemli kalmasını sağlar ve ileride oluşabilecek çatlakları önler.

Kinoa

Kinoa, yüksek miktarda B3 vitamini içerir. Niasinamid olarak da bilinen B3 vitamini akne, gül hastalığı ve hatta egzama nedeniyle tahriş olmuş, iltihaplanmış cildi yatıştırmaya yardımcı olur. Sadece bununla sınırlı kalmayan kinoada eser miktarda bir element olan ekdisteroidler, akne nedeniyle ortaya çıkan izlerin giderilmesine yardımcı olur. Cildi onarır ve tahrişi en aza indirir.

Kale

Kale, C ve K vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca iyi bir bakır ve demir kaynağıdır. Bu vitaminler, mineraller ve antioksidanlar hiperpigmentasyonu azaltır ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olur. K vitamini cildinizdeki koyu lekeleri azaltır. Demir ise sivilce izleri ve lekeler dahil olmak üzere yara veya yara izlerinin iyileşme sürecini hızlandırır.

Tatlı patates

Tatlı patates, retinol ve beta-karoten içerir. Vücudumuz beta-karoteni, A vitaminine dönüştürür. Bu vitamin, genellikle serbest radikallerin neden olduğu renk değişikliği, iltihaplanma ve tıkanmış gözeneklere karşı bir cilt bariyeri görevi görür. Retinol, hiperpigmentasyon, akne, ince çizgiler ve yara izine karşı savaşırken birçok güzellik ürününde önemli bir bileşendir. Pahalı kremler satın almak yerine, yemeklerinize tatlı patates ekleyerek, kolayca retinoldan faydalanabilirsiniz.

Balkabağı

Kışın vazgeçilmez besini balkabağı, niasin, folat, A ve B vitamini ile çinko kaynağıdır. Niasin ve folat kan dolaşımını artırır, hücre yenilenmesini sağlar. Bunlar akne tedavisinde oldukça faydalı vitaminlerdir. Balkabağında bulunan çekirdekler; hormon seviyelerini, yağ üretimini kontrol etmeye ve cildin iyileşmesine yardımcı olan çinko içerir. Ayrıca içerisindeki A vitamini sayesinde sivilce izlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Karnabahar

Karnabahar, büyük bir C vitamini kaynağıdır ve histidin adı verilen güçlü bir amino asit içerir. Histidin, cildinizi mevcut koyu lekeleri daha da kötüleştirebilecek zararlı UV ışınlarından korur. İçerisindeki C vitamini ise cildin kolayca kendini yenilemesi için mükemmel bir kaynaktır. Vücudunuzun demiri emmesine yardımcı olur ve sivilce izlerini iyileştirir.

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