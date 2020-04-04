search menu
search
close

Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti

Galatasaray'ın eski yönetici Ergun Gürsoy'un büyük oğlu Ali Gürsoy ile eşi Melis Gürsoy eşinin peşine dedektif takarak ihaneti belgeledi.

Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
-A A+

Geçtiğimiz Ocak ayında Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un büyük oğlu Ali Gürsoy ile merhum iş adamı Raif Dinçkök'ün torunu Melis Gürsoy'un 12 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ortaya çıktı. Aldatıldığından şüphelenen Melis Gürsoy ise mahkemeye başvurdu. Gürsoy, kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin peşine dedektif taktı. Dedektif, kısa süre sonra Ali Bey'in eşini aldattığını, fotoğraf ve video kayıtlarıyla ortaya çıkardı. 

İhaneti dedektifle ortaya çıkardı 

Sabah Gazetesinden Bülent Cankurt, haberine göre: 12 yıllık evliliğini ihanet nedeniyle bitirme kararı alan Melis Gürsoy, kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin peşine dedektif taktı. Dedektif, kısa süre sonra Ali Bey'in eşini aldattığını, fotoğraf ve video kayıtlarıyla ortaya çıkardı. Evlilikteki ikinci kadının kim olduğu henüz bilinmezken kadının Ali Gürsoy'dan 10 yaş büyük olduğu ve 9 yaşındaki bir kızının olduğu ortaya çıktı.

 

Kaynak: Snob Magazin

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna sessizliğini bozdu! Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna sessizliğini bozdu!
Magazin
Haftasonu kahvaltıları için enfes tat: Mercimek krep! Haftasonu kahvaltıları için enfes tat: Mercimek krep!
Lezzet
En Güncel Galeriler
Çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı!
Çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı!
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Ünlü oyuncu bunları yiyerek koronovirüsten kurtuldu!Mucize gerçekleşti
Ünlü oyuncu bunları yiyerek koronovirüsten kurtuldu!Mucize gerçekleşti
Arda'nın eşi evini paylaştı! Servet değerindeki giysileri olay oldu!
Arda'nın eşi evini paylaştı! Servet değerindeki giysileri olay oldu!
Karantina Selena'ya yaramadı! Justin Bieber'ı aklından çıkaramadı!
Karantina Selena'ya yaramadı! Justin Bieber'ı aklından çıkaramadı!
Babasına bu notları yazmış!
Babasına bu notları yazmış!
Önceki Haberler
Serel'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Serel'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
İrem Sak'tan çok konuşulacak estetik itirafı!
İrem Sak'tan çok konuşulacak estetik itirafı!
Bu hastalık yaz aylarında artıyor!
Bu hastalık yaz aylarında artıyor!
Yoğun bakıma alınan Akkul'un sağlık durumu nasıl? İşte o açıklama!
Yoğun bakıma alınan Akkul'un sağlık durumu nasıl? İşte o açıklama!
Cevizi bir gece suda bekletirseniz...
Cevizi bir gece suda bekletirseniz...
2. Sayfa yerine fenomen dizi yayınlanacak! Sevenlerine müjde!
2. Sayfa yerine fenomen dizi yayınlanacak! Sevenlerine müjde!
Tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı! Olay görüntüler!
Tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı! Olay görüntüler!
Yorumlar