Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu Bu beni üzmedi ki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş altındaki sokağa çıkmama yasağına takılan Aleyna Tilki,sosyal medya hesabından açıklama yaparak sessizliğini bozdu. Tilki Twitter hesabından, "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki,bana bir şey olmadı şuan'' diyerek açıklama yaptı.

''Bu beni üzmedi''

Virüsü karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Twitter'dan konu hakkında açıklama yaparak şunları söyledi: "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki,bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi."

20 yaşın altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamasında "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok" demişti.