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Papa Francis sosyal medya hesabından ünlü modelin fotoğrafını beğendi

Model Natalia Garibotto, Papa Francis'in resmi Instagram hesabından fotoğrafını beğendiğini paylaştı. Olay sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Papa Francis sosyal medya hesabından ünlü modelin fotoğrafını beğendi
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Ünlü model Natalia Garibotto, Papa Francis'in resmi Instagram hesabından cesur bir pozunu beğenildiğini paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Papa Francis'le ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

"En azından cennete gideceğim"

Papa Francis'in fotoğrafını beğendiğini farkeden bikini modeli Garibotto hikayesinde yaptığı paylaşımda "En azından cennete gideceğim" esprisini yaptı.

Kimin beğendiği net değil

Garibotto'nun bu paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, Papa'nın kendisinin mi yoksa hesabı yönettiği düşünülen Vatikan yetkililerinin mi fotoğrafı beğendiği bilinmiyor.

 

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