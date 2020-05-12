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Sinem Kobal hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü!

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, hamile olduğuna ilişkin haberlerin basına sızmasından rahatsız oldu. Kobal, haberi yapan kişinin peşine düştü.

Sinem Kobal hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü!
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Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği ortaya çıktı. Bebek haberini sadece ailesiyle paylaşan Kobal, haberin duyulmasından rahatsız oldu.Ünlü oyuncu haberi basına sızdıran arkadaşının peşine düştü.

Haberi basına sızdıran arkadaşının peşine düştü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre: Nazara inandığı için hamileliğini gizlemek isteyen Kobal'ın haberin kısa sürede gazetelere yansımasıyla canı sıkıldı. WhatsApp grubunda sevincini arkadaşlarıyla paylaşan Kobal, haberi basına sızdıran arkadaşının peşine düştü.

''Allah sağlıklı kucağımıza almayı nasip etsin'' 

Baba olmaya hazırlanan Kenan imirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da objektiflere yansımıştı. İmirzalıoğlu "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" demişti.

Kaynak: Snob magazin 

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