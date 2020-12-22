Kolay kıtır kurabiye nasıl yapılır bayılacağınız lezzet!

Evinizde bulunan malzemelerle yapacağınız leziz mi leziz bir kurabiye tarifini elmaelma.com okurları için hazırladık. Yapılışı oldukça basit yalnızca 10 dakikada pişen kolay kıtır kurabiyeyi denemeden geçmeyin. Uzun süre tazeliğini koruyan kolay kıtır kurabiye tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

Malzemeler:

1 adet yumurta

1/2 su bardağı pudra şekeri

2/3 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1/2 paket kabartma tozu

1 su bardağı damla çikolata

Hazırlanışı:

Yumurta ve pudra şekerini geniş bir kaseye alın. İyice bütünleşene dek çırpıcıyla karıştırın. Sıvı yağı ekleyip tekrar karıştırın. Üzerine unu ve kabartma tozunu ekleyip güzelce yoğurun. Son olarak damla çikolataları ilave edin ve tekrar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil verin, hafifçe elinizle bastırın. Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika pirin. Fırından çıkarıp bir bardak veya spatulayla üzerlerine bastırarak düzleştirin. Kurabiyeleri kırmadan nazikçe bastırmaya özen gösterin. Tekrar 12-15 dakika daha fırına verin. Fırından çıkardıktan sonra bir müddet dinlendirip servis edin. Afiyet olsun!