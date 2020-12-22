search menu
search
close

Kolay kıtır kurabiye nasıl yapılır bayılacağınız lezzet!

Damla çikolatalı kolay kıtır kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Evinizde pastane tadında bir kurabiye yapmaya hazır olun! İşte kıtır kurabiye tarifi!

Kolay kıtır kurabiye nasıl yapılır bayılacağınız lezzet!
-A A+

Evinizde bulunan malzemelerle yapacağınız leziz mi leziz bir kurabiye tarifini elmaelma.com okurları için hazırladık. Yapılışı oldukça basit yalnızca 10 dakikada pişen kolay kıtır kurabiyeyi denemeden geçmeyin. Uzun süre tazeliğini koruyan kolay kıtır kurabiye tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

Malzemeler:

1 adet yumurta
1/2 su bardağı pudra şekeri
2/3 su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
1/2 paket kabartma tozu
1 su bardağı damla çikolata

Hazırlanışı:

Yumurta ve pudra şekerini geniş bir kaseye alın. İyice bütünleşene dek çırpıcıyla karıştırın. Sıvı yağı ekleyip tekrar karıştırın. Üzerine unu ve kabartma tozunu ekleyip güzelce yoğurun. Son olarak damla çikolataları ilave edin ve tekrar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil verin, hafifçe elinizle bastırın. Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika pirin. Fırından çıkarıp bir bardak veya spatulayla üzerlerine bastırarak düzleştirin. Kurabiyeleri kırmadan nazikçe bastırmaya özen gösterin. Tekrar 12-15 dakika daha fırına verin. Fırından çıkardıktan sonra bir müddet dinlendirip servis edin. Afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bebeklerde görülen kabızlığın nedeni nedir? Bebeklerde görülen kabızlığın nedeni nedir?
Çocuk
Mucize Doktor'un Ali Vefası oyuncu aşkıyla evleniyor! İşte tarihi! Mucize Doktor'un Ali Vefası oyuncu aşkıyla evleniyor! İşte tarihi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü komedyen, 'Taner Ölmez evleniyor' haberini fena ti'ye aldı!
Ünlü komedyen, 'Taner Ölmez evleniyor' haberini fena ti'ye aldı!
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den sevenlerine kötü haber!
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den sevenlerine kötü haber!
Aylin Coşkun'u görneler tanıyamıyor! Yok böyle değişim!
Aylin Coşkun'u görneler tanıyamıyor! Yok böyle değişim!
Dünyanın en güzel kadını seçilmişti! Cüretkar pozuna beğeni yağdı!
Dünyanın en güzel kadını seçilmişti! Cüretkar pozuna beğeni yağdı!
Olay röportajın ses kaydı yayınlandı! Sabah kendini böyle savundu!
Olay röportajın ses kaydı yayınlandı! Sabah kendini böyle savundu!
Canlı yayında bir anda soyundu bir de kim olduğunu bilseniz!
Canlı yayında bir anda soyundu bir de kim olduğunu bilseniz!
Önceki Haberler
İştah açıcı sunumuyla: Çanak köfte
İştah açıcı sunumuyla: Çanak köfte
Kaynarca'dan 'Memleketini inkar ediyorsun' diyen takipçiye sert yanıt!
Kaynarca'dan 'Memleketini inkar ediyorsun' diyen takipçiye sert yanıt!
Nasıl geçindiğini anlatan Mali, 6. evliliğe de yeşil ışık yaktı!
Nasıl geçindiğini anlatan Mali, 6. evliliğe de yeşil ışık yaktı!
Tedavi edilmeyen menapoz kalbi yoruyor!
Tedavi edilmeyen menapoz kalbi yoruyor!
Çağrı Telkıvıran ve Tromokolo’dan düet sürprizi
Çağrı Telkıvıran ve Tromokolo’dan düet sürprizi
Pirinç sabununun bu faydasına inanamayacaksınız!
Pirinç sabununun bu faydasına inanamayacaksınız!
Adanalı'nın Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu! Yorum yağdı
Adanalı'nın Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu! Yorum yağdı
Sakın yapmayın! bu şekilde tokalaşıyorsanız...
Sakın yapmayın! bu şekilde tokalaşıyorsanız...
Yorumlar