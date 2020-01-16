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Lokma tatlısı nasıl yapılır dışarıdan almanıza gerek kalmayacak!

Son dönemlerin yıldızı parlayan tatlısı olan lokmayı evde kolaylıkla hazırlayabileceksiniz. İşte enfes lokma tarifinin yapılışı...

Lokma tatlısı nasıl yapılır dışarıdan almanıza gerek kalmayacak!
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Ege bölgesinde yaygın olarak görebileceğiniz sokakta sıcak sıcak her köşe başında raslayabileceğiniz lokmayı evde yapmanın tarifini bir araya getirdik. Eğer ki Ege taraflarına gitme gibi bir durumunuz söz konusu değilse şimdilik evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz Ege lezzetinde lokma tarifini evde deneyebilirsiniz! Evde lokma nasıl yapılır? İşte lokma yapmanın tarifi ve tüyoları! Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler; 3,5 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya,
1 yemek kaşığı toz şeker, 2,5 su bardağı ayçiçek yağı, 2 su bardağı toz şeker,
1,5 su bardağı su, 3-4 damla limon suyu yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; 3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin. 2 su bardağı ılık suyu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde edin. Hamurunuzun üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın. Hamur mayalanırken şerbetini hazırlayın. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın. Yağlanmış mutfak makası yardımıyla hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın içerisinde kızartın. Kızan lokmaları kevgir yardımıyla alın ve soğuk şerbetin içerisine atın. 10 saniye kadar şerbetin içerisinde beklettikten sonra afiyetle sıcak sıcak yiyebilirsiniz.

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