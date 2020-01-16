Beşamel soslu patates nasıl yapılır lezzeti damaklarda bırakıyor!

Hem lezzetli hem pratik bir tarif hazırlamaya ne dersiniz? Beşamel soslu patates tarifi tam da buna uygun bir yemek olacak. Lezzeti damaklarda kalacak bir tarifi sizlerle paylaşıyoruz. İşte beşamel soslu patates için gerekli malzemeler ve hazırlanışı:

Malzemeler:

5 adet orta boy patates

2 diş sarımsak

1 dal biberiye (arzuya göre)

1 çay kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sos için:

1 su bardağı soğuk süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi (arzuya göre)

1 çay kaşığıkarabiber

Üzeri için:

150 gramkaşar peyniri

Tarifin püf noktası:

Beşamel sosu yaparken kullanacağınız sütün soğuk olmasına dikkat edin. Patatesleri de önden çok yumuşak olana kadar haşlamayın. Bu şekilde pişerken dağılmalarına neden olursunuz. Kaşar peynirlerini de buzlukta bekletilmiş şekilde üzerilerine serperseniz daha nefis erirler ve patateslerin üzerinde bir kitle şeklinde kalmazlar.

Hazırlanışı:

Patateslerin kabuklarını soyun ve bir tencerenin içerisine orta derecede yumuşayana kadar pişirin. Çıkarıp, sudan geçirin ve pişmesini durdurun. Orta kalınlıkta doğrayın ve bir kabın içerisine alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve baharatları ekleyerek elinizle harmanlayın. Yağlanmış cam bir borcamın içerisine ya da seramik bir kaba güzelce dizin. Orta boy bir tencerenin içerisine tereyağını ekleyin. Eridikten sonra unu da ilave edip güzelce kavurun. Un ve tereyağı, unun kokusu çıkana kadar güzelce kavrulduktan sonra sütü azar içerisine ilave edin. Diğer taraftan da çırpma teli yardımıyla karıştırın. Tüm sütü ilave ettikten sonra kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Kıvam aldığında ocaktan alın ve içerisine tuzla baharatları ilave ederek karıştırın. Patateslerin üzerine sosu gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verin. Bu şekilde ortalama 15-18 dakika arası pişirin. Beşamel sosun üzeri hafif renk değiştirmeye başladığında fırından alın ve üzerine kaşar peyniri serpin, yeniden fırınlayın. Peynir güzelce eridiğinde çıkarıp dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!