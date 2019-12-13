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Hadise göğüs dekolteli fotoğrafı ile sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, gögüs dekolteli fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı.

Hadise göğüs dekolteli fotoğrafı ile sosyal medyada gündem oldu!
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Hem güzelliği hem de sesiyle dikkat çeken Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiriyor. Son olarak gögüs dekolteli fotoğrafını paylaşan Hadise, sosyal medyayı salladı. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 250 binin üzerinde beğeni aldı.

"PHOTOSHOP'UN AYARINI KAÇIRMIŞ"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Instagram'da iki parçadan oluşan lacivert bir kıyafet ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Hadise, incelen beli ve kolları ile dikkat çekmişti. Hadise'nin fotoğrafı için "photoshop'un ayarını kaçırmış" yorumları yapılmıştı.

Hadise göğüs dekolteli fotoğrafı ile sosyal medyada gündem oldu!

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