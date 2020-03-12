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Ağlayan kek nasıl yapılır yemeye doyamayacaksınız!

Bugün sizler için tadıyla mest eden ağlayan kek tarifi hazırladık. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte ağlayan kek tarifi...

Ağlayan kek nasıl yapılır yemeye doyamayacaksınız!
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Sevilen tatlılardan olan ağlayan kek, göz alıcı sunumu, harika tadıyla bayılacağınız bir tarif. Yaparken zamanınızdan çalmayacak, pratik bu tarifle tatlı kriziniz son bulacak. Yumuşacık keki ve sosuyla sevdikleriniz ve misafirleriniz bu muazzam lezzete bayılacak. İşte nefis ağlayan kek tarifi...

Ağlayan kek malzemeler:

4 yumurta
1 bardak şeker
1 bardak un
4 kaşık süt
3 kaşık kakao
1 vanilya
1 kabartma tozu

Keki ıslatmak için:

1 bardak süt

Üzeri için:

2 paket krem şanti
1,5 bardak süt

Çikolata sosu için:

1 paket çikolata sosu
2 bardak süt

Yapılışı:

Yumurta ve şekeri çırparak köpürtün. Diğer kek malzemelerini de sırasıyla ekleyip iyice çırpın. Yağladığınız cam fırın tepsine boşaltın. 170 derecede önceden ısıttığınız fırında yarım saat kadar pişirin.

Fırından çıkan kekin ilk sıcağı çıkınca 1 bardak soğuk sütle ıslatın. Krem şantiyi mikserle çırpıp buzdolabına kaldırın. Çikolata sosunu da 2 bardak sütle pişirerek hazırlayın. İyice soğuyan kekin üzerine dolaptan çıkardığınız krem şantiyi sürdükten sonra yine soğuyan çikolata sosunu boşaltın. Afiyet olsun...

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