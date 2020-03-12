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Tava böreği nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Bugün sevdikleriniz için tadı enfes çıtır çıtır bir tava böreği yapmaya ne dersiniz? Yapılışı çok pratik bu lezzete doyum olmaz. İşte tava böreği tarifi!

Tava böreği nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Elmaelma.com olarak tavada kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır yufkası, içerisinde erimiş kaşar peynirinin muazzam tadıyla büyüleyen bir tava böreği tarifi hazırladık. Aniden gelen misafirlerinize hızlıca hazırlayıp sunabileceğiniz bu lezzete hayran kalacaksınız. İşte leziz mi leziz tava böreği tarifi...

Malzemeler:

3 adet yufka
1/2 su bardağı kaşar peyniri
3 tatlı kaşığı tereyağı

İç Harcı İçin:

4 adet haşlanmış patates
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı beyaz peynir(yumuşak, ufalanmış)
1/2 demet kıyılmış maydanoz

Sosu İçin:

1/2 su bardağı süt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı soda
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Bir kasede yarım su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, 2 adet yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip karıştıralım. 4 adet patatesi haşlayalım ve püre haline gelene dek ezelim. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pulbiber, 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 su bardağı yumuşak beyaz peynir ekleyelim ve güzelce karıştıralım.

Son olarak yarım demet incecik doğradığımız maydanozu da ekleyip karıştırdıktan sonra bol malzemeli iç harcımız hazır. Yufkalardan birini tezgaha serelim.İlk başta hazırladğımız sostan yufkanın her yerine gelecek kadar ekleyelim ve sosu yufkanın her yerine yedirelim. Hazırladığımız iç harcı yufkanın tam ortasına ekleyip elimizle yufkanın her yerine dağıtalım.

İç malzemeyi güzelce dağıttıktan sonra yufkanın alt kısmından yukarıya doğru saralım. Sardıktan sonra bir ucunu içe doğru kıvırıp rulo haline getirelim. Diğer 2 yufkayı da sarıp tavada pişirme kısmına geçelim. Böreği pişireceğimiz tavayı ısıtalım ve 2 tatlı kaşığı tereyağını ekleyip eritelim. Rulo haline getirdiğimiz ilk yufkayı tavanın tam ortasına yerleştirelim ve hazırladığımız diğer yufkaları etrafına saralım.

Yufkaların tavaya iyice yerleşmesini sağlayalım ve üstte kalan kısma fırça yardımıyla yarım tatlı kaşığı tereyağını sürelim. Böreğimizin her bir yüzünü 5 dakika yüksek ateşte, 15 dakika kısık ateşte pişirelim. Ara ara spatulayla altta kalan yüzeyi kontrol edelim. Pişen yüzeyine kalan yarım tatlı kaşığı tereyağını sürelim ve böreği bir servis tabağına alalım. 10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletelim ve çıtır çıtır, bol malzemeli tava böreğimizi dilimleyip servis edelim. Afiyet olsun!

 

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