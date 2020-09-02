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Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'yle çekilmiş bir pozunu paylaştı!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise’yle klip çekiminde çekilmiş bir kareyi “Küçük bir yol” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'yle çekilmiş bir pozunu paylaştı!
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Bir süredir ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ile Hadise, ilişkilerini artık gizlemiyor. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını paylaşan Hadise'nin ardından Kaan Yıldırım'dan da romantik bir paylaşım geldi.

Kaan Yıldırım'dan romantik poz 

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile çekilmiş bu pozunu sevenlerinin beğenisine sundu. Yıldırım, Instagram'ın hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımına "Küçük bir yol" açıklamasını düştü. 

Kaan Yıldırım kimdir?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor. 

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar. Kaan Yıldırım bir süredir Hadise ile aşk yaşıyor.

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