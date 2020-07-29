search menu
search
close

Sıcaklarda nasıl uyunur doğru pijamalar tercih edin!

Yazın bunaltıcı sıcaklarıyla boğuşurken uyumakta da çoğu zaman güçlük çekiyoruz. Peki sıcaklarda rahat bir uyku için neler yapmalı? İşte ipuçları...

Sıcaklarda nasıl uyunur doğru pijamalar tercih edin!
-A A+

Nemli, sıcak havalarda herkes gibi siz de uykuya dalmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Klima altında uyumak sağlıklı olmadığından serinlemek için farklı yolları seçmek gerekebilir. Peki sıcaklığın yüksek olduğu gecelerde uykusuzlukla mücadele etmek için neler yapmanız gerekiyor? İşte sıcak havalarda rahat bir uyku çekmenizi sağlayacak ipuçları!

Doğru pijamalar

Rahat bir uyku için doğru pijamayı giymek çıplak uyumaktan çok daha iyidir. Çıplak uyurken terlerseniz ter üzerinizde kalır ve bu da hasta olmanıza sebep olabilir. İnce ve pamuklu pijamalar sizi daha serin tutacaktır.

Pamuklu çarşaflar kullanın

Aslında sadece sıcak havalarda değil, her zaman nevresimlerinizin pamuklu olmasına özen gösterin. Naylon ve sentetik içerikli kumaşlar sıcak havalarda daha fazla terlemenize neden olabilir.

Soğuk duş sanıldığı kadar iyi değil

Uyumadan önce buz gibi bir duş almanın sizi rahatlatacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Soğuk duş sizi anlık rahatlatsa da sonrasında vücut ısınız oda sıcaklığında daha hızlı yükselir. Ilık bir duş sizi daha da rahatlatacaktır. İlle de soğuk su istiyorum diyorsanız ayaklarınızı, bileklerinizi ve boynunuzu ıslatabilirsiniz.

Fan/vantilatör 

Klima altında uyumak çok serin olsa da hiç sağlıklı değildir. Uyuduğunuz odaya fan ya da bir vantilatör koyabilirsiniz. Havayı direkt üzerinize vermek yerine odanın içinde dönecek şeklide ayarlarsanız rahatsız olmadan serinleyebilirsiniz.

Az ışık az sıcaklık

Evde kullandığınız fazla ışık, ortamın daha da sıcak olmasına neden olur. Akşamları mümkün olduğunca az ışık kullanmaya çalışın.

Bol sıvı tüketin

Gün içinde yeteri kadar su içmek, vücudun su dengesini koruyacağı için vücut sıcaklığını da etkiler. Böylece sıcaktan fazla etkilenmeden uykuya geçebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Didem Arslan, Müge Anlı'nın 'kardeşim' dediği ismi transfer etti! Didem Arslan, Müge Anlı'nın 'kardeşim' dediği ismi transfer etti!
Magazin
Kim Kardashian ile Kanye West arabada birbirlerine girdiler! Kim Kardashian ile Kanye West arabada birbirlerine girdiler!
Magazin
En Güncel Galeriler
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
Gençliği kasıp kavuruyor: Seksting
Gençliği kasıp kavuruyor: Seksting
Önceki Haberler
Muhteşem tadıyla: Rulo pasta tarifi
Muhteşem tadıyla: Rulo pasta tarifi
Nane ferahlığı: Yayla çorbası
Nane ferahlığı: Yayla çorbası
Ayrılacakları konuşuluyordu! Beren'den aşk dolu paylaşım!
Ayrılacakları konuşuluyordu! Beren'den aşk dolu paylaşım!
Çocuğunuz sık sık baş ağrısı çekiyorsa...
Çocuğunuz sık sık baş ağrısı çekiyorsa...
Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor!
Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor!
Ev fiyatında takı! Berkay'ın kolyesi fiyatıyla ağızları açıkta bıraktı
Ev fiyatında takı! Berkay'ın kolyesi fiyatıyla ağızları açıkta bıraktı
Hangi burç neden ayrılmak ister? Burçlara göre ayrılık nedenleri!
Hangi burç neden ayrılmak ister? Burçlara göre ayrılık nedenleri!
Yağ yakımını kolaylaştıran 4 mucize besin!
Yağ yakımını kolaylaştıran 4 mucize besin!
Yorumlar