Sıcaklarda nasıl uyunur doğru pijamalar tercih edin!

Nemli, sıcak havalarda herkes gibi siz de uykuya dalmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Klima altında uyumak sağlıklı olmadığından serinlemek için farklı yolları seçmek gerekebilir. Peki sıcaklığın yüksek olduğu gecelerde uykusuzlukla mücadele etmek için neler yapmanız gerekiyor? İşte sıcak havalarda rahat bir uyku çekmenizi sağlayacak ipuçları!

Doğru pijamalar

Rahat bir uyku için doğru pijamayı giymek çıplak uyumaktan çok daha iyidir. Çıplak uyurken terlerseniz ter üzerinizde kalır ve bu da hasta olmanıza sebep olabilir. İnce ve pamuklu pijamalar sizi daha serin tutacaktır.

Pamuklu çarşaflar kullanın

Aslında sadece sıcak havalarda değil, her zaman nevresimlerinizin pamuklu olmasına özen gösterin. Naylon ve sentetik içerikli kumaşlar sıcak havalarda daha fazla terlemenize neden olabilir.

Soğuk duş sanıldığı kadar iyi değil

Uyumadan önce buz gibi bir duş almanın sizi rahatlatacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Soğuk duş sizi anlık rahatlatsa da sonrasında vücut ısınız oda sıcaklığında daha hızlı yükselir. Ilık bir duş sizi daha da rahatlatacaktır. İlle de soğuk su istiyorum diyorsanız ayaklarınızı, bileklerinizi ve boynunuzu ıslatabilirsiniz.

Fan/vantilatör

Klima altında uyumak çok serin olsa da hiç sağlıklı değildir. Uyuduğunuz odaya fan ya da bir vantilatör koyabilirsiniz. Havayı direkt üzerinize vermek yerine odanın içinde dönecek şeklide ayarlarsanız rahatsız olmadan serinleyebilirsiniz.

Az ışık az sıcaklık

Evde kullandığınız fazla ışık, ortamın daha da sıcak olmasına neden olur. Akşamları mümkün olduğunca az ışık kullanmaya çalışın.

Bol sıvı tüketin

Gün içinde yeteri kadar su içmek, vücudun su dengesini koruyacağı için vücut sıcaklığını da etkiler. Böylece sıcaktan fazla etkilenmeden uykuya geçebilirsiniz.