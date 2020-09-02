Burak Yörük ile canlı yayın yapan Biran Damla Yılmaz yaptığı hareketle olay oldu!

'Baraj' dizisinde başrolleri paylaşan Biran Damla Yılmaz ile Burak Yörük, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Yayının bittiğini sanan Yılmaz'ın yaptığı mimikler ise dikkatlerden kaçmadı.

Surat ifadesi olay oldu

Rol arkadaşıyla sohbet ettikten sonra yayından çıkmak isteyen Biran Damla Yılmaz, Yörük'le vedalaştı. Yörük'ün yayından çıkmasıyla canlı yayını kapattığını zanneden Yılmaz, gülerken bir anda gözünü devirerek başka yöne baktı. Genç oyuncunun bu anları ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Biran Damla Yılmaz kimdir?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.