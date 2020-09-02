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Ünlü oyuncu Salma Hayek 54. yaş pozu verdi fiziğiyle yıllara meydan okudu!

Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Salma Hayek, 54. yaşına özel paylaştığı mayolu fotoğrafla büyük beğeni topladı. Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncu Salma Hayek 54. yaş pozu verdi fiziğiyle yıllara meydan okudu!
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Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Mayolu pozunu hayranlarının beğenisine sunan ünlü oyuncu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Yıllara meydan okuyor

Latin güzeli Salma Hayek, 54. yaşına özel verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Oyuncu, mayolu pozunu 'Bilin bakalım yarın kim 54 yaşına giriyor' açıklamasıyla yayınladı. Hayek, bu paylaşımıyla geçip giden yıllara nasıl meydan okuduğunu gözler önüne seriyor.

Salma Hayek kimdir?

Salma Hayek kimdir, Salma Hayek Jimenez, Latin Amerika asıllı aktris, yapımcı, yönetmen.

2 Eylül 1966 tarihinde, Coatzacoalcos, Veracruz, Meksika’da dünyaya geldi. Babası Sami Hayek, Lübnan asıllı zengin bir işadamı, annesi Diana Jimenez ise opera sanatçısıydı. Çok genç yaşlarda aktris olmak istediğini anlayan Hayek, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu amacını gerçekleştirmek için kendini daha dı. Seksenlerin sonunda “Teresa” adlı bir operada aldığı rol ile adından söz ettirmeye başladı.

Universidad Iberoamericana’da uluslararası ilişkiler öğrenimi görmeye başlayan Hayek, 1991 yılında okulundan ve Meksika’dan ayrılıp kariyerinde ilerlemek için Los Angeles’a geldi. Hollywood’a geldiğinde kimse tarafından tanınmıyordu ve mücadele etmek zorundaydı. Stella Adler’dan oyunculuk dersleri almaya ve aksanının düzeltmeye başladı.

1993 yılında yönetmen Robert Rodriguez tarafından keşfedildi. Hayek’in güzelliğinden çok etkilenen Rodriguez ona, Antonio Banderas’ın başrolde olduğu “Desperado” filminde bir rol verdi. 1995 yılında Desperado vizyona girdi ve büyük bir başarı yakaladı. Böylece Hollywood’a ilk adımını atmış oldu.

Desperado’daki başarısının ardından, bir vampiri canlandırdığı “From the Dusk Till Dawn” filminde yer aldı.

2002 yılında, birçok ünlü isimin de yer aldığı “Frida” filmiye, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterildi. Oscar Ödülleri tarihinde ikinci defa Latin Amerika asıllı bir aktris bu ödüle aday gösterilmiş oldu.

Hayek ayrıca üç ayrı filmde söylediği şarkılarla izleyici karşısına çıktı. Desperado’da Quedate Aquil’i, Frida’da Los Vega grubuyla birlikte bir Meksika folk şarkısı olan La Bruja’yı ve Once Upon a Time in Mexico filminde de Siente mi Amor şarkılarını seslendirdi. 2005 Cannes Film Festivali’nde jüri üyeliği yaptı.

Mart 2007 tarihinde Hayek, milyarder Francois Pinault’un oğlu Henri Pinault ile nişanlandıklarını açıkladı. 21 Eylül tarihinde de kızları Valentina Paloma Pinault dünyaya geldi. Salma Hayek önceki senelerde Edward Norton, Edward Atterton ve Richard Crenna gibi aktörlerle birliktelikler yaşamıştır.

 

 

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