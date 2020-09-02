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Defne yaprağının faydaları neler stresi önleyip sakinleştiriyor!

Ferahlatan aromasıyla bildiğimiz defne yaprağının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. İşte defne yaprağının insan vücuduna 5 muhteşem faydası!

Defne yaprağının faydaları neler stresi önleyip sakinleştiriyor!
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Tüm dünyada sağlık sorunlarında hemen ilaca başvurmak yerine doğal yöntemlerle yapılan tedaviler büyük ilgi görüyor. Defne yaprağı da sağlığa mucizevi faydaları olan bitkilerden. Defne yaprağı çay olarak tüketilerek boğaz ağrısından, strese; böbrek taşından, ağrı kesici özelliğine pek çok yarar sağlıyor. İşte defne yaprağının 5 muhteşem faydası! 

Öksürük

Hafif bir soğuk algınlığınız var eee tabi birazda öksürük. Bu durumlarda defne yaprağından kendinize bir çay yaparak öksürüğünüzü dindirebilirsiniz. Etkisini hemen fark edeceksiniz.

Yoğun stres

Stresli yoğun bir dönemden geçenler için aynı zamanda sakinleştirici özelliği bulunan defne yaprağının çayını tüketerek son derece stresli dönemlerinizi atlatarak daha rahat bir uyku çekebilirsiniz.

Ağrıları dindiriyor

Aynı zamanda doğal bir ağrı kesici olan defne yaprağı gün içerinde geçmek bilmeyen baş ağrılarınızı giderebilirsiniz. Aynı zamanda kas gevşeti özelliği ile eklem ağrılarınızın önüne geçebilirsiniz.

Böbrek taşı

Özellikle böbrek taşı gibi rahatsızlığı olanlar için böbrek taşını vücuttan atmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda böbrekleri iyileştirmede doğal bir görevi bulunmaktadır. 

Sindirim sorunları sistemi

Günümüzde düzensiz beslenmenin getirdiği rahatsızlıklardan biri de sindirim sistemi bozukluğudur. Sindirim sisteminde kabızlık gibi sorunları olanlar defne yaprağı çayı ile sindirim sistemi sorunlarından kurtulabilirsiniz. 

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