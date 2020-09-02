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Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır aşk yaşadığı Alp Güler'le ayrıldı!

Tuan Tunalı ile evliliği 2018 yılında biten oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, iki yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler’le yollarını ayırdı.

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır aşk yaşadığı Alp Güler'le ayrıldı!
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Hazal Filiz Küçükköse 2014'te dünyaevine girdiği Tuna Tunalı’dan 2018’de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tuan Tunalı, ayrılık sürecinde ihanete uğradığını ima ederek, “Gerçekleri mahkemede açıklayacağım. Hakkımı helal etmiyorum. Aradan bir yıl geçti. Onun miadı doldu. Diğer tarafta hesap soracağım. Çok şükür alnım ak” diye konuşmuştu.

İlişkilerini noktaladılar

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; iki yıldır birliktelik yaşayan işletmeci Alp Güler ile güzel oyuncu, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı. Küçükköse ve Güler’in, kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.

Yarım altın takmıştı

Şubat ayında 32'nci yaşını kutlayan güzel oyuncuya, sevgilisi Alp Güler ilginç bir hediye vermişti. Küçükköse'ye, doğum günü partisinde sevgilisi Alp Güler bin TL değerinde yarım altın takmıştı.

 

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