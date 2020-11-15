Baton kek nasıl yapılır gerçek bir çikolata şöleni!

Yapılışı çok ama çok kolay olan 'Baton kek' tarifinin püf noktalarını sizler için bir araya getirdik! Baton kek nasıl yapılır? Baton kek için gerekli olan malzemeler nelerdir? Sizde evde pratik bir şekilde yapımı oldukçabasit olan bu tarifi evde deneyebilirsiniz! İşte çikolata harikası baton kek yapmanın püf noktaları. Şimdiden afiyet olsun..

Malzemeler; 2 adet yumurta 2,5 çay bardağı sıvı yağ 2 çay bardağı süt 1 su bardağı şeker 2,5 su bardağı un 2 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu 150 gram benmari usulü eritilmiş çikolata yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Orta boy bir kabın içerisine yumurtaları kırın. Toz şekerle birlikte güzelce çırpın. Ardından sıvı malzemeleri ekleyerek biraz daha çırpın.

Unu eleyerek azar azar ilave edin. Ardından kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Spatula yardımıyla karıştırın. Harcın bir kısmını yağlanmış baton kek kalıbının içerisine aktarın. Geriye kalan kısmını kakao ekleyin, güzelce karıştırın. Ardından kalıba aktarın. 165 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar yavaş yavaş pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra üzerine çikolata sosunu ilave ettikten sonra servise hazırlayabilirsiniz.