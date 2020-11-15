Tavuk iskender tarifi hem lezzetli hem ekonomik!

Bursa'nın o meşhur iskenderini evde et yerine tavuk kullanarak yapabilirsiniz! Malum etin kilosu aldı başını gitti bizde iskenderi tavukla yapmaya karar verdik ve evde 'Tavuklu iskender' yapmanın püf noktalarını elmaelma.com okurlarıyla paylaştık! İşte evde kendi tavuklu iskenderinizi yapmanın püf noktaları...

Malzemeler; 4 adet tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz, 1 tutam kekik, 1 tutam karabiber, 1 tutam tuz, 1 tutam toz kırmızı biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet közlenmiş biber, 1 adet domates, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 dilim bayat ekmek, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; 2 adet tavuk göğsünü, ince ince enine, biftek şeklinde kesin.

Kalan 2 adet tavuk göğsünü bir bıçakla ince ince doğrayın ya da robota atarak kıyma haline getirin. Bir kasede salça ile yoğurdu güzelce karıştırın ve içerisine baharatları da ekleyerek tekrar karıştırın. Kıyma haline getirdiğiniz tavukları ince ince doğradığınız maydanoz ve kuru soğanlarla harmanlayın. Streç filmi tezgaha genişçe yayın.

Biftek şeklinde kestiğiniz bir parça tavuk göğsünü, streç filmin üstüne yerleştirin ve üstüne hazırladığınız yoğurtlu sostan sürün Onun üstünü de hazırladığınız soğanlı karışımla kaplayın. Üstüne tekrar biftek şeklinde kestiğiniz tavuklardan koyun ve tüm malzemeler bitene dek aynı işlemleri tekrarlayın. Streç filme sıkı sıkı sarın ve buzluğa kaldırın. Ertesi gün tavuğunuzu buzluktan alın ve biraz çözülmesini bekledikten sonra streç filmi sıyırıp ince ince dilimleyin. Yağ koyduğunuz tavada, dilimlediğiniz tavukları güzelce pişirin, yaklaşık 15 dakika

Bir servis tabağına doğradığınız bayat ekmekleri alın ve üstüne güzelce pişmiş olan tavuklarınızı serpiştirin. Ayrı bir tavada tereyağını kızdırın ve salçayı güzelce kavurduktan sonra servis tabağına aldığınız tavukların üstüne gezdirin. Yanına yoğurt, közlenmiş biberle ve dilimlenmiş domatesle servis edin. Tavuk İskender'iniz hazır afiyet olsun.