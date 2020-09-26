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Şarkıcı Sinan Akçıl'dan olay itiraf ilk kez tek eşliyim!

Armağan Çağlayan'ın programının konuğu olan Sinan Akçıl, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Akçıl, "Bu ilişkime kadar çapkındım. İlk kez tek eşliyim" dedi.

Şarkıcı Sinan Akçıl'dan olay itiraf ilk kez tek eşliyim!
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Armağan Çağlayan’ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olan müzisyen Sinan Akçıl, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, ilişkileriyle ilgili yaptığı itirafla gündem oldu.

"İlk kez tek eşliyim, önceki ilişkilerimde değildim"

Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." diye konuştu.

"Burcu ile boşanmamız inatlaşmaydı"

Akçıl, Burcu Kıratlı ile olan ilişkisi hakkında da "Şu anda Burcu ile beraberiz. Evlendik ve boşandık. Şimdi devam ediyoruz. Bizimki inatlaşmaydı. Önce bir ‘oh be’ diyorsunuz sonra tahmin ettiğim gibi olmadı. Sonra tekrar denemek istedik.” ifadelerini kullandı.

 

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